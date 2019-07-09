Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.86 ↑

EUR 71.70 ↓

9 июля Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Уфимцев приглашают понаблюдать в телескоп за Луной и Юпитером

ОБЩЕСТВО
Фото: уфимский планетарий

Фото: уфимский планетарий

УФА, 9 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В июле этого года исполняется 50 лет знаменитому полёту космического корабля «Аполлон-11». Главной целью этой миссии была высадка астронавтов на Луну. Нейл Армстронг, сделавший первый шаг по Луне, так высказался о важности этого события: «Это маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества».

К юбилею полёта в ночь с 12 на 13 июля по инициативе французских ученых на всей планете пройдут наблюдения за Луной в телескопы. Уфимский городской планетарий также принимает участие в акции под названием «Снова на Луну» («On the moon again»), и приглашает всех желающих в пятницу, 12 июля посмотреть на наш спутник, а также на Юпитер в телескопы.

Наблюдения пройдут на площади перед планетарием, они будут бесплатными и состоятся только при ясной погоде. Начало в 22.00. Длительность наблюдений — 2,5 часа, сообщили в планетарии.

Теги: планетарий, астрономия
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии погиб малолетний ребенок, упав в ведро с водой
В башкирском селе Иглино накануне днем произошел несчастный случай с малолетним ребенком. Как сообщил агентству «Башинформ» источник, пока мать занимала
Радий Хабиров поручил вручить к 1 октября ключи пострадавшим дольщикам из Стерлитамака
Дольщики строящегося многоквартирного дома №2 в микрорайоне №4А Западного жилого района Стерлитамака по адресу: проспект Октября, 85 неоднократно обраща
Каринэ Хабирова рассказала об основной традиции своей семьи
День семьи, любви и верности нужен всем нам, чтобы рассказать нашим детям о семейных ценностях, о семьях, которые достойны уважения и подражания. Об это
Появилась новая версия судьбы миллионов, похищенных из банка в Башкирии
В российских СМИ появилась новая версия судьбы более чем 20 млн рублей, похищенных из «Россельхозбанка» в башкирском городе Салавате. По информации исто
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть