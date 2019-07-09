Уфимцев приглашают понаблюдать в телескоп за Луной и Юпитером

Фото: уфимский планетарий





Фото: уфимский планетарий

УФА, 9 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В июле этого года исполняется 50 лет знаменитому полёту космического корабля «Аполлон-11». Главной целью этой миссии была высадка астронавтов на Луну. Нейл Армстронг, сделавший первый шаг по Луне, так высказался о важности этого события: «Это маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества».

К юбилею полёта в ночь с 12 на 13 июля по инициативе французских ученых на всей планете пройдут наблюдения за Луной в телескопы. Уфимский городской планетарий также принимает участие в акции под названием «Снова на Луну» («On the moon again»), и приглашает всех желающих в пятницу, 12 июля посмотреть на наш спутник, а также на Юпитер в телескопы.

Наблюдения пройдут на площади перед планетарием, они будут бесплатными и состоятся только при ясной погоде. Начало в 22.00. Длительность наблюдений — 2,5 часа, сообщили в планетарии.