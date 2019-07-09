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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров осмотрел парковые и пешеходные прогулочные зоны Стерлитамака

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 июл 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В Стерлитамаке всегда особое внимание уделяли благоустройству парковых зон. С каждым годом число благоустроенных общественных пространств в городе растет. Хорошим примером обновления парковых зон является сквер имени маршала Советского Союза Георгия Жукова, открытый в 2005 году к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Здесь расположен монумент («Стена») со списком уроженцев и жителей города Стерлитамака, погибших во время войны, а также бюсты стерлитамакцев, получивших звания Героев Советского Союза. Врио главы республики Радий Хабиров во время прогулки по скверу рассказал, что именно опыт Стерлитамака он использовал в качестве примера, когда работал в Красногорске. В подмосковном городе была построена такая же Аллея Героев Советского Союза.

На территории сквера имени Жукова устроена Аллея Славы — мемориальная доска со списком жителей города, удостоенных звания Героя Социалистического Труда. В 2016 году здесь также открыты новые памятники — труженикам тыла, детям войны и ветеранам пограничных войск. Сегодня сквер — одно из излюбленных мест прогулок стерлитамакцев.

Радий Хабиров поинтересовался, какие городские парки будут благоустроены в этом году. По словам мэра Стерлитамака Владимира Куликова, работы ведутся в Парке содовиков и на набережной реки Стерли, где предусмотрены пешеходные, беговые, велосипедные дорожки, детские городки, спортивные площадки и другие функциональные зоны с учётом интересов жителей Стерлитамака. Будет проведена модернизация родника «Самовар». Кроме того, на набережной появятся оригинальные беседки, качели и арт-объекты.

Радий Хабиров также осмотрел территорию парковой зоны «Старый город». В Стерлитамаке была благоустроена большая прогулочная зона в исторической части города, парк находится на первом месте по посещаемости. Вход в пешеходную зону открывает 10-метровая гранитная стела с красивой ночной подсветкой. По окружности стелы в нижней её части размещён бронзовый барельеф, отражающий основные этапы развития города: соляная пристань, купеческий Стерлитамак и современный город. На месте старого фонтана установлен современный светодинамический фонтан, который воспроизводит до 20 различных комбинаций переплетения водных струй. Историческую часть города также украсили деревья-крупномеры ценных пород.

Теги: городские территории, благоустройство
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