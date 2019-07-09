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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

УГНТУ вручил дипломы студентам из 28 стран мира

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ОБЩЕСТВО
Фото: УГНТУ

Фото: УГНТУ

УФА, 9 июл 2019.

9 июля прошла торжественная церемония вручения дипломов иностранным выпускникам Уфимского государственного нефтяного технического университета.

Выпуск иностранных учащихся этого года стал юбилейным ­– ровно 30 лет назад УГНТУ выпустил своих первых студентов, приехавших учиться в вуз из-за рубежа. За это время вуз стал настоящей кузницей иностранных кадров: более 1900 учащихся из 60 стран мира получили дипломы университета, защитили кандидатские диссертации и успешно трудятся в различных сферах нефтегазовой отрасли.

В 2019 году Уфимский государственный нефтяной технический университет вручил свои дипломы 271 выпускнику из 28 стран. Среди них 201 бакалавр, 5 специалистов, 59 магистров, 6 аспирантов. 36 человек удостоились дипломов с отличием.

Как и в прежние годы, наибольшее количество иностранных выпускников – это представители Казахстана, в этом году их 138 человек. На втором месте – Китай, на третьем – Вьетнам (26 и 18 выпускников соответственно). Среди «редких» стран: Колумбия, Гана, Малайзия, Бенин, Замбия, Греция, Швейцария, Чад.

От лица всех иностранных студентов бакалавр Даниель Маланга (Республика Ангола) и магистр Чень Ян (Китайская Народная Республика) поблагодарили преподавателей и сотрудников УГНТУ. Они подчеркнули, что Уфимский нефтяной дал студентам не только прекрасное образование, но и годы насыщенной, интересной студенческой жизни.

«Наш университет входит в топ-30 вузов России по числу иностранных студентов, – рассказал ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин, поздравляя будущих специалистов. – В этом, прежде всего, заслуга наших преподавателей и сотрудников, которые формируют профессиональные компетенции наших выпускников, в том числе и у ребят из других стран. В университете создана максимально комфортная обстановка. Поэтому у нас нет сложностей с адаптацией иностранных учащихся. Многие ребята, приехавшие в наш вуз из других государств, получив дипломы, продолжают свое обучение на следующих ступенях образования. Некоторых мы приглашаем остаться у нас работать: в университете успешно трудятся граждане многих стран. Желаю, чтобы и сегодняшние наши выпускники нашли свое достойное место в жизни».

Теги: угнту
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