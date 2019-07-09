Фото: администрация Уфы В Уфе вандалы повредили арт-объекты, установленные к МДИ Фото: администрация Уфы

УФА, 9 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе вандалы повредили два арт-объекта, установленных к Международным детским играм. Всего в столице Башкирии планировалось поставить 26 таких арт-объектов. Это стеклянные стелы с логотипом МДИ, фигуры чемоданов с символикой игр, разноцветные квадраты.

Поврежденные фигуры находятся перед Гостиным двором и кинотеатром «Искра». Городские власти распорядились отремонтировать их. Ущерб, наносимый вандалами муниципальному бюджету, исчисляется миллионами рублей, напомнили в пресс-службе мэрии. Полиция ищет виновных, которым грозит штраф в 40 тыс. рублей либо исправительные работы.