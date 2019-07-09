Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.86 ↑

EUR 71.70 ↓

9 июля Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Приемная комиссия УГНТУ приняла документы от шеститысячного абитуриента

на правах рекламы
ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Приемная комиссия УГНТУ приняла документы от шеститысячного абитуриента Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 июл 2019.

В приемную комиссию опорного вуза Башкирии – Уфимского государственного нефтяного технического университета – поступили документы шеститысячного абитуриента. Им стал Айвар Кашапов, выпускник Республиканского инженерного лицея-интерната. В приемной комиссии отметили, что молодой человек является призером олимпиады «Юные таланты» по химии, входящей в перечень Минпросвещения России, и это дает ему право на поступление вне конкурса и без экзаменов.

По словам ректора УГНТУ Рамиля Бахтизина, из года в год в нефтяном университете наблюдают рост интереса абитуриентов из числа «высокобалльников» ЕГЭ, победителей и призеров олимпиад. Безусловно, существенным аргументом для них является широкий спектр образовательных программ, востребованных со стороны предприятий, а также возможности стажировки в зарубежных вузах, которые предполагает программа по работе с одаренными студентами УГНТУ. Здесь возможно обучение на иностранных языках, получение образования в сокращенные сроки и многое другое.

В связи со стабильно высоким спросом вуз расширил перечень специальностей и число бюджетных мест на направления, где учитываются результаты ЕГЭ по химии, информатике и биологии. Важной особенностью приема этого года стал запуск новых образовательных программ с отбором будущих студентов в корпоративные группы компаний «Башнефть-переработка», «Судостроительная компания «Звезда» (входит в периметр ПАО «Роснефть»), «Роснефть – Комсомольский НПЗ», «Газпром», «Транснефть», «Сибур», «Благовещенский арматурный завод» и многие другие. Это позволяет студентам адаптироваться к производству в максимально короткие сроки и фактически является ранним трудоустройством и началом профессиональной карьеры.

Теги: угнту, вузы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии в ДТП погибла 25-летняя жительница Свердловской области
В Калтасинском районе на дороге в Старый Орьебаш опрокинулась вазовская «двенадцатая», которой управляла 25-летняя жительница Свердловской области. Води
Каринэ Хабирова рассказала об основной традиции своей семьи
День семьи, любви и верности нужен всем нам, чтобы рассказать нашим детям о семейных ценностях, о семьях, которые достойны уважения и подражания. Об это
Появилась новая версия судьбы миллионов, похищенных из банка в Башкирии
В российских СМИ появилась новая версия судьбы более чем 20 млн рублей, похищенных из «Россельхозбанка» в башкирском городе Салавате. По информации исто
Результаты ЕГЭ 16 учащихся из Башкирии аннулированы из-за попытки фальсификации
В Балтачевском районе Башкирии была зафиксирована попытка фальсификации результатов государственной аттестации. В итоге результаты экзаменов 16 выпускни
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть