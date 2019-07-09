Фото: Олег Яровиков Приемная комиссия УГНТУ приняла документы от шеститысячного абитуриента Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 июл 2019.

В приемную комиссию опорного вуза Башкирии – Уфимского государственного нефтяного технического университета – поступили документы шеститысячного абитуриента. Им стал Айвар Кашапов, выпускник Республиканского инженерного лицея-интерната. В приемной комиссии отметили, что молодой человек является призером олимпиады «Юные таланты» по химии, входящей в перечень Минпросвещения России, и это дает ему право на поступление вне конкурса и без экзаменов.

По словам ректора УГНТУ Рамиля Бахтизина, из года в год в нефтяном университете наблюдают рост интереса абитуриентов из числа «высокобал л ьников» ЕГЭ, победителей и призеров олимпиад. Безусловно, существенным аргументом для них является широкий спектр образовательных программ, востребованных со стороны предприятий, а также возможности стажировки в зарубежных вузах, которые предполагает программа по работе с одаренными студентами УГНТУ. Здесь возможно обучение на иностранных языках, получение образования в сокращенные сроки и многое другое.

В связи со стабильно высоким спросом вуз расширил перечень специальностей и число бюджетных мест на направления, где учитываются результаты ЕГЭ по химии, информатике и биологии. Важной особенностью приема этого года стал запуск новых образовательных программ с отбором будущих студентов в корпоративные группы компаний «Башнефть-переработка», «Судостроительная компания «Звезда» (входит в периметр ПАО «Роснефть»), «Роснефть – Комсомольский НПЗ», «Газпром», «Транснефть», «Сибур», «Благовещенский арматурный завод» и многие другие. Это позволяет студентам адаптироваться к производству в максимально короткие сроки и фактически является ранним трудоустройством и началом профессиональной карьеры.