Фото: Министерство образования края Подарок от президента: школьнику из Красноярского края передали щенка от Путина Фото: Министерство образования края

УФА, 9 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Двенадцатилетний школьник из Красноярска Арсений Федоров получил в подарок от президента России Владимира Путина щенка золотистого ретривера, передает ТАСС со ссылкой на информацию регионального Министерства образования.

«Сегодня министр образования Красноярского края Светлана Маковская вручила 12-летнему Арсению Федорову от имени президента России Владимира Путина подарок — щенка золотистого ретривера. Арсений написал письмо главе государства после нового года. В нем мальчик попросил подарить ему собаку», — говорится в сообщении.

Мальчик обучается в школе №32 в Красноярске по адаптированной программе (инклюзивное образование). Также школьник получает психолого-педагогическую и социальную помощь в центре «Необыкновенный ребенок». Он увлекается велосипедной ездой, плаванием и горнолыжным спортом.