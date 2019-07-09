Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.86 ↑

EUR 71.70 ↓

9 июля Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии врачу-должнику пришлось заплатить полмиллиона рублей, чтобы выехать в Норвегию

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии врачу-должнику пришлось заплатить полмиллиона рублей, чтобы выехать в Норвегию Фото: Ксения Калинина

УФА, 9 июл 2019. /ИА «Башинформ/.

В Башкортостане, в Мишкинском районном отделе судебных приставов находилось пять исполнительных производств на сумму 880 тысяч рублей. Все они были возбуждены в отношении местной жительницы. Задолженность образовалась из-за неисполнения обязательств по кредитным договорам. По месту прописки женщина не проживала, а работала врачом в Уфе. Пристав оформила документы на удержание 50% с зарплаты медика в счет долга. Также женщине был временно ограничен выезд за пределы России, пока она не погасит задолженность.

«Остаток долга составлял более 500 тысяч рублей. Гражданка запланировала рабочую поездку в Норвегию на медицинскую конференцию. Для того чтобы планы не сорвались, женщина погасила долги в полном объеме», — сообщили в региональной службе судебных приставов.

УФССП России по Башкортостану призывает граждан заблаговременно до планируемой поездки проверять, есть ли задолженность.

«Для снятия запрета на ограничение выезда требуется от одного до трех дней, денежные средства должны поступить на депозитный счет отдела судебных приставов либо должно появиться подтверждение оплаты взыскателю. Узнать о своих долгах можно на главной странице официального интернет-сайта УФССП по РБ, пройдя по ссылке http://r02.fssprus.ru/﻿. Регистрироваться при этом не нужно», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Теги: УФССП России по РБ, долги
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии в ДТП погибла 25-летняя жительница Свердловской области
В Калтасинском районе на дороге в Старый Орьебаш опрокинулась вазовская «двенадцатая», которой управляла 25-летняя жительница Свердловской области. Води
Каринэ Хабирова рассказала об основной традиции своей семьи
День семьи, любви и верности нужен всем нам, чтобы рассказать нашим детям о семейных ценностях, о семьях, которые достойны уважения и подражания. Об это
Появилась новая версия судьбы миллионов, похищенных из банка в Башкирии
В российских СМИ появилась новая версия судьбы более чем 20 млн рублей, похищенных из «Россельхозбанка» в башкирском городе Салавате. По информации исто
Результаты ЕГЭ 16 учащихся из Башкирии аннулированы из-за попытки фальсификации
В Балтачевском районе Башкирии была зафиксирована попытка фальсификации результатов государственной аттестации. В итоге результаты экзаменов 16 выпускни
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть