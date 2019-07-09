Фото: Ксения Калинина В Башкирии врачу-должнику пришлось заплатить полмиллиона рублей, чтобы выехать в Норвегию Фото: Ксения Калинина

УФА, 9 июл 2019. /ИА «Башинформ/.

В Башкортостане, в Мишкинском районном отделе судебных приставов находилось пять исполнительных производств на сумму 880 тысяч рублей. Все они были возбуждены в отношении местной жительницы. Задолженность образовалась из-за неисполнения обязательств по кредитным договорам. По месту прописки женщина не проживала, а работала врачом в Уфе. Пристав оформила документы на удержание 50% с зарплаты медика в счет долга. Также женщине был временно ограничен выезд за пределы России, пока она не погасит задолженность.

«Остаток долга составлял более 500 тысяч рублей. Гражданка запланировала рабочую поездку в Норвегию на медицинскую конференцию. Для того чтобы планы не сорвались, женщина погасила долги в полном объеме», — сообщили в региональной службе судебных приставов.

УФССП России по Башкортостану призывает граждан заблаговременно до планируемой поездки проверять, есть ли задолженность.

«Для снятия запрета на ограничение выезда требуется от одного до трех дней, денежные средства должны поступить на депозитный счет отдела судебных приставов либо должно появиться подтверждение оплаты взыскателю. Узнать о своих долгах можно на главной странице официального интернет-сайта УФССП по РБ, пройдя по ссылке http://r02.fssprus.ru/﻿. Регистрироваться при этом не нужно», — пояснили в пресс-службе ведомства.