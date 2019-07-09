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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Супругам Хайруллиным не понравилось, что их родные участвовали в передаче «Прямой эфир»

ОБЩЕСТВО
Фото: Россия 1

Супругам Хайруллиным не понравилось, что их родные участвовали в передаче «Прямой эфир» Фото: Россия 1

УФА, 9 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Обвиняемая в краже более 20 млн рублей из банка Луиза Хайруллина и ее супруг Марат отслеживали все новости о своем побеге, которые выходили в интернете и на телевидении. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на слова одного из родственников семьи Хайруллиных.

Собеседник отметил, что Марат вернулся в город Салават и подверг критике факт участия родственников в телепередаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на канале «Россия 1».

Напомним, в эфире передачи приняли участие родные сбежавшей семьи, а также коллеги, друзья и журналисты. Они обсуждали побег Хайруллиных, а также выдвигали версии, куда могла направиться семья с похищенными деньгами.

По словам родственника Хайруллиных, Марат сообщил, что участие родных в передаче не понравилось и самой Луизе.

Кроме того, по данным источника телеканала, глава семейства Хайруллиных перестал выходить на связь со вчерашнего вечера — его ищут правоохранители. Есть версия, что накануне он должен был отметиться в местном отделе полиции, но так и не появился. Возможно, что Марат сейчас может ехать в Москву для участия в федеральном ток-шоу.

Как сообщалось ранее, появилась информация, что супруг Луизы проиграл украденные миллионы в азартных играх. Якобы сейчас он намеревается поехать в Москву на телевидение, куда его пригласили на программу, и просить у россиян помощи собрать деньги, чтобы вернуть банку. Он не хочет, чтобы его жена оказалась за решеткой.

Луиза Хайруллина находится в одиночной камере в СИЗО.

Подробнее о «краже века» в Башкирии читайте в материале ИА «Башинформ».

Теги: кража века, СИЗО, телевидение
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