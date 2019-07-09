Фото: Госкомитет РБ по ЧС В Башкирии показательные выступления спортсменов на воде едва не закончились трагедией Фото: Госкомитет РБ по ЧС

УФА, 9 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии показательные выступления юных спортсменов на воде едва не закончились трагедией. Один из детей внезапно оказался в воде без спасательного жилета, на помощь к нему пришли спасатели.

Инцидент произошел 6 июля в городе Агидели на празднованиях в честь Дня города и Дня молодежи.

«На реке Апаишь проходили показательные выступления спортсменов на каноэ. В один момент одно из суден перевернулось. Мы моментально бросились на помощь, достали спортсмена из воды и доставили его на берег.

Спортсмен был без спасательного жилета», — рассказал начальник местного поисково-спасательного подразделения Артур Хамадуллин.

Спасательные жилеты – средство обеспечения индивидуальной безопасности на воде. Даже люди, прекрасно плавающие, должны быть одеты в жилеты, напомнили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.