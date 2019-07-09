Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.86 ↑

EUR 71.70 ↓

9 июля Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии показательные выступления спортсменов на воде едва не закончились трагедией

ОБЩЕСТВО
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии показательные выступления спортсменов на воде едва не закончились трагедией Фото: Госкомитет РБ по ЧС

УФА, 9 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии показательные выступления юных спортсменов на воде едва не закончились трагедией. Один из детей внезапно оказался в воде без спасательного жилета, на помощь к нему пришли спасатели.

Инцидент произошел 6 июля в городе Агидели на празднованиях в честь Дня города и Дня молодежи.

«На реке Апаишь проходили показательные выступления спортсменов на каноэ. В один момент одно из суден перевернулось. Мы моментально бросились на помощь, достали спортсмена из воды и доставили его на берег.

Спортсмен был без спасательного жилета», — рассказал начальник местного поисково-спасательного подразделения Артур Хамадуллин.

Спасательные жилеты – средство обеспечения индивидуальной безопасности на воде. Даже люди, прекрасно плавающие, должны быть одеты в жилеты, напомнили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.

Теги: Госкомитет РБ по ЧС, спасение на воде
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии в ДТП погибла 25-летняя жительница Свердловской области
В Калтасинском районе на дороге в Старый Орьебаш опрокинулась вазовская «двенадцатая», которой управляла 25-летняя жительница Свердловской области. Води
Результаты ЕГЭ 16 учащихся из Башкирии аннулированы из-за попытки фальсификации
В Балтачевском районе Башкирии была зафиксирована попытка фальсификации результатов государственной аттестации. В итоге результаты экзаменов 16 выпускни
Ночное происшествие на мосту через Белую: уфимец пытался свести счеты с жизнью
Минувшей ночью в диспетчерскую городской спасательной службы поступило сообщение о том, что на мосту через реку Белую в районе Монумента Дружбы мужчина
В Башкирии благоустроили минеральный источник возле знаменитой «Ледяной пещеры»
В феврале этого года состоялось торжественное открытие после благоустройства знаменитой Аскынской ледяной пещеры, расположенной в Архангельском районе Б
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть