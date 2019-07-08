Житель Уфы забрался на возвышенность в Крыму и не смог спуститься самостоятельно
Житель Уфы забрался на возвышенность в Крыму и не смог спуститься самостоятельно Фото: Крым-Спас
УФА, 8 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.
Инцидент произошел 7 июля на берегу моря в районе крымского города Алупка. Житель Уфы решил забраться на ближайшую возвышенность и оказался на сложном уступе. Сдвинуться с места самостоятельно он не смог. На место вызвали спасателей.
«Мужчина оказался на осыпном участке склона на высоте около 30 метров. Спасатели определили оптимальный и безопасный способ его эвакуации. С помощью специализированного альпинистского снаряжения сотрудники «Крым-спас» эвакуировали туриста к подножию горы», — уточнили в пресс-службе отряда.
По словам министра ЧС Крыма Сергея Шахова, медицинская помощь уфимцу не понадобилась. Спасательная операция заняла меньше часа.