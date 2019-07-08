В Башкирии открыли памятник легендарному комдиву Василию Чапаеву

Фото: Олег Яровиков, Альмир Сибагатуллин

















Фото: Олег Яровиков, Альмир Сибагатуллин

УФА, 8 июл 2019. /ИА «Башинформ», Евгения Сюткина/.

В Башкирии, в селе Красный Яр Уфимского района, 7 июля состоялся шестой военно-исторический фестиваль «Гроза над Белой». Он был посвящен 100-летию Уфимской операции — событиям, которые произошли под Уфой летом 1919 года. В то время Уфа считалась неприступным оплотом белогвардейцев, колчаковцы укрепили город со стороны железнодорожного моста через Белую, и Ленин, не скрывая, высказывал опасения по поводу судьбы революции — говорил, что если до зимы Красная армия не возьмет Уфу, то крах революции неизбежен.

На взятие Уфы были отправлены воинские части под командованием Михаила Фрунзе. В составе фронта была 25-я стрелковая дивизия, которой командовал Василий Чапаев. Подойдя к Уфе со стороны Чишмов, красные командиры увидели укрепленную цитадель на крутой горе и поняли, что штурмовать город здесь было бы безумием. Чтобы не лишиться всего личного состава, было решено пойти на хитрость, ночами обойти город с запада, в районе села Красный Яр форсировать Белую и атаковать с тыла. Что и было сделано. Там тоже было встречено сопротивление белогвардейцев, но поскольку со стороны Красного Яра не было мощных укреплений, к тому же положительную роль сыграл эффект неожиданности, штурм Уфы завершился победой частей Красной армии под командованием Чапаева.

События тех дней и воссоздавали 7 июля реконструкторы из 12 регионов России.

С утра в селе Красный Яр возле Дома-музея 25-й Чапаевской дивизии были организованы передвижные выставки уфимских музеев, интерактивные площадки исторических клубов, танцевальные мастер-классы от студии исторического танца, занятия по мечевому бою. Можно было пообщаться с реконструкторами, расспросить об их увлечении.

«Здесь сегодня собрались клубы из разных регионов. Мы представляем межмуниципальный военно-исторический клуб «Искатель» из Новоуральска Свердловской области. Нашему клубу 21 год. Занимаемся мы реконструкцией русской армии XX века — это Первая мировая война, Гражданская война и Великая Отечественная война. В Красном Яре мы были 10 лет назад. И, когда фестиваль «Гроза над Белой» был восстановлен после десятилетнего перерыва, мы с удовольствием сюда снова приехали. Мы представляем подразделение Красной армии — 25-ю стрелковую дивизию, где присутствуют образцы формы практически всех существовавших в то время армий. Форма Красной армии плавно перетекла из формы русской императорской армии и из формы интернационалистов — пленных австрийцев, перешедших на сторону Советской власти. Главное отличие красноармейцев — это красные звездочки или просто красные ленточки на фуражках. Единой формы тогда не хватало не только у красных, но и у белых. Страна была измотана, война шла уже пять лет, и что-то массово шить не получалось», — рассказал руководитель клуба «Искатель» Олег Лобанов.

В день фестиваля был открыт памятник Василию Ивановичу Чапаеву на высоком берегу Белой. Его автором стал местный житель Юрий Чижов.

«Работа выполнена из металла толщиной около 16 миллиметров. Рисунок вырезался плазморезом по эскизу. Это совершенно новые технологии. Я искал узнаваемый портрет Чапаева, хотел, чтобы его было видно и с этого берега, и с противоположного. Надеюсь, что по Белой всё-таки будут ходить теплоходы, и с реки людям будет видно памятник. Люди старшего поколения помнят Чапаева. Я сделал памятник, прежде всего, для подрастающего поколения, чтобы молодые люди тоже чтили, помнили и гордились. Надо гордиться своими корнями, земляками и тем, что происходило на нашей земле», — убеждён автор памятника.

Главным событием дня стал реконструкционный бой за Уфу, разыгранный на берегу, неподалеку от памятника. Белые шли в атаку, раздавались выстрелы, сверкал огонь, медсёстры хлопотали на поле боя возле раненых. Потом в наступление пошли красные, белые отступали. Бой шёл с переменным успехом. Но победа, как и положено, осталась за бойцами 25-й стрелковой дивизии, которая впоследствии стала носить имя «чапаевская».

Организаторами фестиваля «Гроза над Белой» стали: Российское военно-историческое общество, сельское поселение Красноярский сельсовет Уфимского района, военно-исторический клуб «Рейд» города Уфы, ООД «Клубы исторической реконструкции России» РБ, Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», Национальный музей РБ, Республиканский музей Боевой Славы.