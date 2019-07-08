Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.58

EUR 71.65

8 июля Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии сотрудник МЧС спас жизнь человеку

ОБЩЕСТВО
Фото: МЧС по РБ

В Башкирии сотрудник МЧС спас жизнь человеку Фото: МЧС по РБ

УФА, 8 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии сотрудник МЧС спас жизнь человеку. Инцидент произошел 4 июля на озере Талкас в районе деревни Исяново Баймакского района.

Как рассказали агентству «Башинформ» в пресс-службе чрезвычайного ведомства, в тот день внештатный инспектор ФКУ «Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан» Раиль Шагимов как всегда обходил вверенный ему участок, когда заметил, что на озере тонет человек. Быстро сориентировавшись, мужчина бросился на помощь к утопающему: вытащил его на берег и оказал первую медицинскую помощь.

Спасенным оказался 50-летний местный житель. Госпитализация ему не потребовалась.

Теги: МЧС по РБ, спасение утопающих
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Муж арестованной «миллионерши» Луизы Хайруллиной вернулся в Салават
Муж Луизы Хайруллиной, арестованной по подозрению в краже более 20 млн рублей из «Россельхозбанка» в Салавате, Марат Хайруллин вернулся в Салават. Об эт
В МВД сообщили подробности нападения на несовершеннолетнюю в Уфе
В МВД Башкирии сообщили подробности нападения на несовершеннолетнюю девочку в Черниковке. По информации пресс-службы ведомства, сотрудниками угрозыск
Эмиль Сайфутдинов стал лидером чемпионата мира по спидвею
"Башкирская торпеда" - салаватец Эмиль Сайфутдинов стал лидером чемпионата мира по спидвею. На четвертом этапе серии - Большом призе Швеции, состоявшемс
В Уфе спасатели помогли мужчине, пытавшемуся перелезть с 4 на 5 этаж
В Уфе спасатели помогли мужчине, пытавшемуся перелезть с 4 на 5 этаж. Инцидент произошел в доме 16/3 по проспекту Октября. На место были направлены шест
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть