В Башкирии сотрудник МЧС спас жизнь человеку
В Башкирии сотрудник МЧС спас жизнь человеку Фото: МЧС по РБ
УФА, 8 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Башкирии сотрудник МЧС спас жизнь человеку. Инцидент произошел 4 июля на озере Талкас в районе деревни Исяново Баймакского района.
Как рассказали агентству «Башинформ» в пресс-службе чрезвычайного ведомства, в тот день внештатный инспектор ФКУ «Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан» Раиль Шагимов как всегда обходил вверенный ему участок, когда заметил, что на озере тонет человек. Быстро сориентировавшись, мужчина бросился на помощь к утопающему: вытащил его на берег и оказал первую медицинскую помощь.
Спасенным оказался 50-летний местный житель. Госпитализация ему не потребовалась.