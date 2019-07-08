Фото: Скриншот видео Andreas Fon-Venz Музыкант из Уфы посвятил песню сбежавшей с миллионами Луизе Хайруллиной Фото: Скриншот видео Andreas Fon-Venz

УФА, 8 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уфимский музыкант Andreas Venz посвятил песню жительнице Салавата Луизе Хайруллиной, которая в конце мая сбежала из республики с украденными у «Россельхозбанка» миллионами и валютой. 4 июля героиню криминальной истории задержали на съемной квартире в Казани и заочно арестовали на два месяца.

Автор нового интернет-хита признался, что композиция написана в стиле «акустический панк».

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что супруг Луизы Хайруллиной находится на свободе — его причастность к преступлению проверяется. Детей Хайруллиных доставили в Салават. Отец задержанной заверил, что заберет внучек к себе.

Сейчас полицейские проводят следственные действия и разыскивают похищенные средства.

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