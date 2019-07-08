Башкирия в федеральных СМИ: О селекции в «Салавате», гибели пчел и выходе на Аmazon

УФА, 8 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирия выйдет на площадки Аlibaba и Аmazon, где товаропроизводители республики смогут бесплатно размещать свою продукцию.

Башкирия верифицирует свой аккаунт на Аlibaba и Аmazon для размещения региональной продукции, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на портал «Будущее России. Национальные проекты». Как пояснил директор «Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства РБ» Ильдус Халитов, на Аlibaba вскоре появится электронная витрина Башкирии, где «товаропроизводитель республики сможет бесплатно размещать свою продукцию». «Мы поступательно будем заходить и на такие площадки, как Аmazon.com, Еuropages.com», — добавил он. Отмечается, что на данный момент экспортные контракты на общую сумму более 240 млн рублей заключили 38 башкирских производителей. Такие меры принимаются в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Всего на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти 1 трлн рублей, уточнили на «Ленте.ру».

Как прошел Сабантуй в «Коломенском». 6 июля в музее-заповеднике «Коломенское» прошел Московский международный фестиваль «Сабантуй 2019», сообщает ИА REGNUM. Как отмечается, «мероприятие ознаменовало собой празднование в Москве столетия Башкирской АССР. Программа торжества началась в 9 часов утра и продлились до вечера: дождь и непогода не помешали гостям познакомиться с культурой татарского и башкирского народов». Сабантуй в Москве воссоздал татарскую и башкирскую деревни, где посетители «Коломенского» познакомились с историей народов, увидели приготовление национальной еды и продегустировали её, приняли участие в различных соревнованиях. Сообщается, что москвичи попробовали настоящий плов и чак-чак, примерили платки с вышивкой, посмотрели турнир по борьбе куреш и концерт с национальными песнями и танцами. На фестивале посетителей радовала «Деревня ремесел» и «Улица добрых соседей» с шатрами национальных землячеств столицы. Для детей провели мастер-классы и игры, а также предоставили возможность посетить детсад «Балачак иле» и посмотреть мультфильмы под открытым небом.

Какими были народные гулянья в «Коломенском», можно посмотреть в фотогалерее «Коммерсанта».

Пополнили список регионов с массовой гибелью пчел. INTERFAX.RU информировал, что в семи районах Башкирии — Бижбулякском, Миякинском, Иглинском, Стерлитамакском, Ермекеевском, Илишевском, Уфимском — обнаружена массовая гибель пчел. По словам замминистра сельского хозяйства республики Ревнера Байтуллина, «предварительная причина гибели насекомых — применение средств защиты растений, которыми обрабатываются посевы рапса». В Минсельхозе создана рабочая группа, она анализирует ситуацию. Ранее сообщалось о массовой гибели пчел в Удмуртии, Татарстане и Марий Эл, пишут в агентстве и отмечают, что «Башкирия — один из лидеров среди российских регионов по количеству пчелиных семей, производству товарного меда и научным разработкам в сфере пчеловодства. Доля республики в производстве товарного меда в России — 7,7%, в ПФО — 23%. За пределы республики ежегодно реализуется около 1,5 тыс. тонн меда, в том числе на экспорт — около 400 тонн, уточнили в агентстве.

Покупатели ждут снижения цен на жилье. Доля россиян, которые ожидают снижения цен на жилье, выросла до 17%, выяснили специалисты Domofond.ru, пишет «Российская газета». Это на три пункта больше, чем несколькими месяцами раньше. Больше всего тех, кто считает, что цены на недвижимость в ближайшее время снизятся, в Саратове — 37%. При этом «позитивнее всех оценивают перспективы следующих трех месяцев респонденты из Тюмени, Волгограда и Уфы. В Тюмени благоприятным временем для покупки считают III квартал 2019 года 30% опрошенных, в Волгограде – 28%, а в Уфе – 22%», говорится в газете.

Среди самых закредитованных. Тем временем специалисты Объединенного кредитного бюро определили регионы России с самым большим процентом закредитованности. По данным организации, лидером в этом отношении являются Москва и Московская область, сообщают «Новые Известия». Как отмечается, жители столицы и Подмосковья за 5 месяцев 2019 года взяли на 16,3% больше кредитов, чем за январь-май 2018 года., а всего было оформлено более 1,8 млн займов. Следующее место рейтинга заняли жители Краснодарского края. Они оформили 636 тысяч новых кредитов. Далее идут Санкт-Петербург (553 тысячи), Свердловская область (531 тысяча), Башкортостан (517 тысяч), Татарстан (462 тысячи), Ростовская область (452 тысячи), Кемеровская (447 тысяч) и Челябинская области (423 тысячи). В издании добавили, что по сравнению с прошлым годом доля потребительских кредитов увеличилась на 4%, а доля ипотечных — снизилась на 6%.

«Миллионное» дело. В выходные многие федеральные СМИ сообщили о том, что в Башкирии «полицейские отпустили мужа кассирши, похитившей более 20 млн рублей». В частности, «АиФ-Москва» сообщает, что «полиция не задержала мужа Хайруллиной, он сейчас в Салавате с детьми. Будет ли он привлечён к уголовной ответственности, пока не известно». В газете напомнили, что Хайруллина пропала 27 мая вместе с мужем и двумя детьми. Женщина работала кассиром в банке Салавата, где и были похищены деньги. В отношении нее возбудили дело по статье о присвоении и растрате. Сообщается, что «семью обнаружили 4 июля на съемной квартире в Казани и доставили в Уфу. Ранее сообщалось, что мужа кассирши также подозревают в причастности к преступлению».

«Известия» по этому делу информируют, что правоохранители «продолжают проводить с задержанной оперативно-следственные действия. Они пытаются установить местонахождение похищенных денег».

Ранее «Газета.ру» писала, что «у сбежавшей с миллионами кассирши мог быть соучастник».

«Хоккейную Уфу ждут тяжелые времена»? Бывший защитник «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин поделился мнением о селекции уфимского клуба, передает «Матч ТВ». «Сейчас вокруг клуба столько критики, что лучше свое мнение оставить при себе. Да и как оценить эту селекцию, если нет четкого понимания, кто и как ей занимается, кто за что отвечает. Нужно понимать, что селекция в таком большом клубе — ежедневный процесс. А когда система не выстроена и идут войны, то в том числе на трансферах все это обязательно отражается», — говорит Зюзин. Он привел пример, как три года назад, когда он работал в тренерском штабе «Салавата», «отношения главного тренера и генерального менеджера накалились до предела: по сути, пошла война на выживание». «В итоге мне, второму тренеру, пришлось самому вести переговоры — с «Медвешчаком», с североамериканскими клубами, чтобы команда в кризисной ситуации приобрела хотя бы одного-двух новичков», — поделился бывший «юлаевец» и выразил надежду, что «осенью 2019 года такая ситуация не повторится». По мнению Зюзина, «самое главное — выстроить в клубе профессиональную систему, в которой каждый будет на своем месте. В противном случае хоккейную Уфу ждут тяжелые времена».