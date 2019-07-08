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Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе спасатели сняли с дерева девушку и ее кота - видео

ОБЩЕСТВО

УФА, 8 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Кот и его хозяйка стали заложниками дерева в Уфе. Молодая девушка в минувшую субботу, 6 июля, решила спасти своего питомца, который сбежал из дома и забрался на дерево. Она решила самостоятельно спустить усатого вниз, но чем ближе она приближалась к нему, тем выше он забирался.

«В какой-то момент девушка поняла, что не может спуститься вниз, и была вынуждена позвонить в экстренную службу, — сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты. — Прибывшие на место спасатели при помощи лестницы и альпинистского снаряжения эвакуировали заявительницу, а после сняли с дерева кота и передали в руки заботливой хозяйке».

В управлении напомнили, что в первую очередь спасатели помогают людям, а уже потом животным.

ВИДЕО.

Теги: спасатели, Управление гражданской защиты Уфы, кот, дерево
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