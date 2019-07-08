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8 июля Понедельник

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Погорельцам из Чишминского района предоставили временный кров

ОБЩЕСТВО
Фото: МЧС по Башкирии

Погорельцам из Чишминского района предоставили временный кров Фото: МЧС по Башкирии

УФА, 8 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Семьям из поселка Горный Чишминского района, чей дом сгорел ночью 6 июля, предоставлены места временного размещения, сообщил на оперативном совещании в правительстве руководитель ГКЧС РБ Фарит Гумеров.

Всего в доме проживало восемь семей — 27 человек, в том числе семь детей. Три семьи сейчас находятся в пункте временного пребывания на базе местной школы, одна семья размещена в сельском ДК, остальных приютили родственники.

В понедельник с утра на месте пожара организована уборка, чтобы специалисты смогли оценить степень разрушения и возможность восстановления дома. У него сильно повреждены кровля и потолок, кирпичные стены уцелели.

Администрация Чишминского района готовит обращение к республиканским властям с просьбой о финансовой помощи, чтобы решить проблему с жильем для погорельцев.

Пожар начался с кровли, вероятная причина возгорания — неполадки с электрооборудованием на вводе в дом.

Глава Чишминского района Флюр Уразметов на вопрос врио главы Башкирии Радия Хабирова о мерах, предпринимаемых муниципалитетом, ответил, что прежде всего пострадавших привезли в магазин и дали им приобрести одежду, на что благотворительный фонд района выделили 100 тыс. рублей. Погорельцы получили положенные 20 тыс. рублей на восстановление документов и 10 тыс. руб. помощи от ГКЧС РБ. «Сегодня людей автобусом привезем в МФЦ и выдадим утраченные документы. В среду появится смета по восстановительным работам, думаю, дом можно будет отремонтировать», — сказал руководитель муниципалитета.

Он пояснил, что многоквартирный дом некогда построило для своих работников предприятие «Иммунопрепарат». В нем было восемь квартир площадью по 25 кв.м. Позже две крайние квартиры получили пристрои. Семь квартир приватизированы, одна принадлежит Кара-Якуповскому сельсовету, в ней проживала медработник с семьей.

Радий Хабиров получил утвердительный ответ, что пострадавшие одеты, обеспечены горячим питанием и имеют ночлег. Он распорядился выделить средства на ремонт, чтобы к осени семьи могли вернуться домой. Детей руководитель республики предложил отправить в лагерь или санаторий.

Теги: пожар, МЧС, погорельцы, жилье
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