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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе прошел полуфинал крупнейшего ИТ-проекта России – конкурса «Цифровой прорыв»

ОБЩЕСТВО
Фото: МегаФон

В Уфе прошел полуфинал крупнейшего ИТ-проекта России – конкурса «Цифровой прорыв» Фото: МегаФон

УФА, 8 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфимском государственном авиационном техническом университете состоялся региональный этап крупнейшего всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей». Участники работали над прототипами цифровых продуктов в четырех номинациях — «Образование и наука», «Государственное управление», «ЖКХ и городская среда» а также «Транспорт и логистика».

В течение 36 часов непрерывного хакатона команды из ИТ-специалистов, дизайнеров и управленцев создавали по-настоящему прорывные технологические решения. Темы заданий для конкурсантов соответствуют направлениям развития внутренней политики России.

На открытии с напутствием выступил Расул Таипов, заместитель председателя Госкомитета по информатизации Республики Башкортостан. Он выразил надежду, что участники достойно справятся с заданиями и смогут реализовать не только проекты, созданные в рамках полуфинала, но и глобальные задачи российской цифровой экономики.

«Сегодня у нас в Республике праздник, благодаря которому мы здесь сегодня встретились. Радостно принимать такой важный федеральный проект и радостно, что наши специалисты обладают высоким уровнем компетенций. На мой взгляд, современная Россия — это действительно страна возможностей. Главное — иметь мотивацию и желание развиваться. Мы от лица Правительства Республики Башкортостан готовы вас в этом активно поддерживать и помогать. Уверен, что вместе мы можем многое, и задачи, которые ставит перед нами руководство нашей страны, под силу реализовать таким профессионалам, как вы», — сказал Расул Таипов.

«В условиях цифровой экономики задача поддержки и мотивации талантливых специалистов становится еще актуальнее. Все завтрашние финалисты могут претендовать на поддержку нашего фонда и помощь в реализации проектов. Хочу пожелать вам терпения, потому что развитие технологического бизнеса — это долгий и кропотливый труд. Хочется, чтобы вы не бросили задачу на половине пути и смогли довести ее от идеи до воплощения», — заявил Руслан Шаймухаметов, исполнительный директор Фонда поддержки и развития науки Республики Башкортостан, региональный представитель Фонда содействия инновациям в Республике Башкортостан.

«Сегодня «Цифровой прорыв» запускает пятую волну региональных полуфиналов. От хакатона к хакатону мы видим, как наш проект объединяет талантливых и неравнодушных специалистов, которые совместными усилиями в сжатые сроки находят оригинальные подходы к решению самых острых проблем российской экономики», — отметил Лука Горубин, руководитель проектов АНО «Россия — страна возможностей».

Представители органов государственной власти и крупнейших российских компаний —входят в экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв». Они отберут самые лучшие команды, которые присоединятся к победителям из других регионов в финале конкурса.

«МегаФон в своей работе делает ставку на инновации и их успешное внедрение не только в проекты компании, но и в будущее всей отрасли, в будущее миллионов пользователей цифровых услуг. Для нас крайне важно, чтобы кадровый рынок ИТ-отрасли активно и качественно развивался. Поэтому мы уделяем большое внимание развитию цифровых талантов. Участие в таких проектах, как «Цифровой прорыв», позволяет нам привлечь новые кадры и идеи для своего бизнеса, а участникам — получить возможность реализовать собственные инициативы. Для создателей самых интересных разработок МегаФон предусматривает возможность дальнейшего трудоустройства, а также выделит специальные денежные гранты. Лучшие бизнес-решения будут рассматриваться с целью практической реализации в компании», — сообщил Дамир Байгильдин, директор отделения компании «МегаФон» в Республике Башкортостан.

Теги: цифровой прорыв
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