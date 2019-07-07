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В Уфе экстренно госпитализирован пассажир рейса Сургут – Ростов-на-Дону

ОБЩЕСТВО

УФА, 7 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе экстренно госпитализирован пассажир рейса Сургут – Ростов-на-Дону. Ухудшение одного из пассажиров стало причиной вынужденной посадки самолета в аэропорту «Уфа».

По информации пресс-службы уфимского аэропорта, рейс №585 авиакомпании Utair приземлился в столице республики около 10 часов по местному времени. Пассажир 1947 года рождения был в сознании, однако после осмотра врачи направили его в городскую больницу №22.

Известно, что на борту самолета находилось 104 пассажира. «После завершения необходимых формальностей они продолжали путь по маршруту», — рассказала представитель башкирского аэропорта.

Согласно информации на онлайн-табло аэропорта прибытия в 12.45 по московскому времени рейс благополучно приземлился в Ростове-на-Дону.

Теги: аэропорт Уфа
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