УФА, 7 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе экстренно госпитализирован пассажир рейса Сургут – Ростов-на-Дону. Ухудшение одного из пассажиров стало причиной вынужденной посадки самолета в аэропорту «Уфа».

По информации пресс-службы уфимского аэропорта, рейс №585 авиакомпании Utair приземлился в столице республики около 10 часов по местному времени. Пассажир 1947 года рождения был в сознании, однако после осмотра врачи направили его в городскую больницу №22.

Известно, что на борту самолета находилось 104 пассажира. «После завершения необходимых формальностей они продолжали путь по маршруту», — рассказала представитель башкирского аэропорта.

Согласно информации на онлайн-табло аэропорта прибытия в 12.45 по московскому времени рейс благополучно приземлился в Ростове-на-Дону.