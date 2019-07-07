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7 июля Воскресенье

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии благополучно завершились поиски молодой мамы, пропавшей с крупной суммой денег

ОБЩЕСТВО

УФА, 7 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Поиски молодой мамы из Стерлитамака, Елены Соловей, завершились благополучно. Женщина жива и вернулась домой, сообщили накануне волонтеры группы поисково-спасательного отряда «Отклик»-Стерлитамак во «ВКонтакте». Информация о том, где все эти дни находилась разыскиваемая не уточняется.

Напомним, 33-летняя жительница Стерлитамака ушла из дома 3 июля после того как повздорила с мужем. При ней находилась крупная сумма денег, отложенная для годовалого сына.

Теги: поиски пропавших
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