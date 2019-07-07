В Башкирии завершается прием заявок на традиционный конкурс «Трезвое село»

УФА, 7 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии завершается прием заявок на традиционный республиканский конкурс «Трезвое село». Уже через неделю, 15 июля, стартует первый этап проекта, пропагандирующих трезвый образ жизни. Он продлится до конца августа. Второй республиканский этап конкурса будет проходить с 1 сентября 2019 года среди победителей муниципальных районов. Окончательные итоги конкурса подведут до 30 ноября, сообщили организаторы.

Напомним, республиканский конкурс «Трезвое село-2019» проводится среди сельских поселений муниципальных районов Башкирии. К участию в проекте привлечены чиновники, журналисты, звезды, личным примером пропагандирующих трезвый образ жизни. К решению проблемы подключаются не только общественники, но и органы местной и государственной власти с тем, чтобы затем были приняты необходимые законодательные акты или иные необходимые документы.

В течение всего конкурсного периода будет вестись просветительская деятельность, направленная на прекращение и законодательное запрещение рекламы и пропаганды употребления алкоголя и табака; оказана практическая помощь в освобождении людей от алкогольной, табачной и иной наркотической зависимости, а также от ложных представлений о допустимости употребления алкоголя, табака и других наркотиков; организованы курсы, конференции, форумы по проблемам оздоровления; налажена связь с государственными и другими организациями, занимающимися аналогичной деятельностью.

Победители конкурса получат дипломы Правительства Республики Башкортостан и денежное вознаграждение (целевое):

— первое место — 500 тысяч рублей;

— второе место — 250 тысяч рублей;

— третье место — 150 тысяч рублей.

Денежное вознаграждение по решению Оргкомитета используется для развития сельского поселения. 10 населенных пунктов, попавших в финал конкурса, также получат материальную помощь в размере 30 тысяч рублей каждому. Кроме этого, оргкомитет определит 20 активистов второго этапа конкурса из числа глав администраций районов, глав сельских поселений, директоров школ и других пропагандистов трезвого образа жизни (активисты, учителя, журналисты, пенсионеры, работники культуры и спорта), которым присудят дипломы Правительства Республики Башкортостан и денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей каждому.

Подать заявку на участие можно по адресу: 3472463259@mail.ru. Ознакомиться с условиями конкурса можно на официальном сайте Всемирного курултая башкир.

Организаторами конкурса совместно со Всемирным курултаем башкир выступают Администрация Главы Республики Башкортостан, администрации муниципальных районов, министерства семьи и труда, здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики и спорта, Агентство по печати и СМИ.

Задачи конкурса – повышение эффективности системы профилактики злоупотребления алкогольной продукцией, пропаганда трезвого образа жизни, привлечение населения поселений к участию в жизни поселения; создание условия для сотрудничества органов местного самоуправления поселений с населением по решению проблем поселения; выявление и поощрение сел, где ведется активная работа по профилактике алкоголизма и других негативных явлений; восстановление трезвости в личной, семейной и общественной жизни народов Республики Башкортостан; принятие законов, обеспечивающих восстановление трезвости в России.