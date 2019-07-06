Фото: Минспорта и молодежной политики РБ В Стерлитамаке обсудили образовательные проекты для геопарка «Торатау» Фото: Минспорта и молодежной политики РБ

УФА, 6 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В коворкинге Стерлитамакского филиала БашГУ обсудили образовательные проекты для создающегося в субрегионе геопарка «Торатау». Преподаватель университета Игорь Денисов презентовал «Виртуальный археологический тур» в 3D и VR на основе археологических раскопок студентов и преподавателей исторического факультета. Украшением экспозиции являются артефакты каменного и бронзового веков, образцы конского снаряжения и вооружения сарматских воинов.

Первокурсница Элина Суяргулова работает на стартапом «Яра там». Это мобильное приложение дополненной реальности (AR) для Android и iOS, которое позволит познакомиться с достопримечательностями Башкирии. В начальной версии пользователь сможет «посетить» исторический парк Стерлитамака, увидеть стелу основания, аллею звезд, комплекс старинных зданий купцов Баязитовых, кинотеатр «Салават», фонтан. Кроме того, планируется добавить памятники природы — пещеру Победа в природном парке «Зилим», водопад Куперля в национальном парке «Башкирия» и гору Иремель в Белорецком районе республики.

Бурное обсуждение вызвала идея этнопарка «Юрматы», представленная деканом факультета башкирской и тюркской филологии, кандидатом филологических наук Райсой Илишевой. Она предлагает разместить на нем несколько площадок: детский развлекательный центр «Ноев ковчег» у древних сарматов (на основании легенда, что жизнь на Земле зародилась на Торатау), спортивная площадка «Батыр» с мастер-классами по национальным видам спорта (куреш, стрельба из лука), музей под открытым небом «Дары древнего океана», водное шоу, научный парк «Академия Юрматов». Этнопарк «Юрматы» мог бы решить одновременно образовательную, культурную и развлекательную задачи.

Были озвучены и такие проекты, как серфинг по реке Белой и полет на параплане с горы Торатау, сообщили в Министерстве молодежной политики и спорта Башкирии.

Как рассказывало ранее ИА «Башинформ», по замыслу разработчиков проекта — архитекторов территорий из Центра городского развития и экономики культуры МГУ, геопарк займет около 4000 кв. км территории четырех окружающих районов. Хотя взаимодействие с несколькими муниципалитетами затруднит работу управляющей компании, геопарк как минимум должен включить в себя эталонный разрез Усолка в Гафурийском районе (объект международного значения, находится на территории санатория «Красноусольский»), и шихан Юрактау в Стерлитамакском районе. В парке будет находиться и разработанный шихан Шахтау, карьер которого стал открытой геологической экспозицией.

Парк будет поделен на функциональные зоны: строго охраняемую, куда вход ограничен, и рекреационную, где расположатся инфраструктура и сервис. Главными объектами эксплуатации в парке должны стать пешеходные, вело- и автомобильные дороги. Посетителям будут предложены соответствующие экскурсионные маршруты.