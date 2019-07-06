Уфимский велопутешественник Антон Сазонов доехал до Белгорода

Фото: Антон Сазонов



Фото: Антон Сазонов

УФА, 6 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уфимский велопутешественник Антон Сазонов продолжает экспедицию «Дети мира». В прошлом году он проехал на велосипеде по Центральной и Юго-Восточной Азии. Теперь Антон направляется в западном направлении — до Лиссабона. Велосипедисту предстоит проехать 11 стран, 6000 километров. Уже пройдено 1800 км по маршруту Уфа-Самара-Саратов-Новый Оскол. Выехав из Уфы 12 июня, сегодня путешественник добрался до Белгородской области, граничащей с Украиной.

Антон Сазонов везет с собой около 300 писем российских школьников из Уфы, Стерлитамака, Самары, Саратова, Ижевска сверстникам из европейских стран. Основная идея экспедиции — совместить велопутешествие по миру с миссией по доставке писем российских школьников.

«В них я прошу писать об открытости, равенстве, общечеловеческих ценностях, потому что эти вещи едины для всех людей на земле. Я также прошу писать в письмах о тех местах, где мы живем, о Башкирии, о России и других ее регионах», — говорит Антон Сазонов. — Ребята писали на разных языках – английском, французском, немецком, в зависимости от того, какая страна выбрана адресатом. По словам школьников, писать бумажные послания оказалось интересно, потому что именно так «передается атмосфера».

В акции принимают участие более десятка уфимских школ, среди них гимназия №39, лицей №106 «Содружество», башкирский лицей №136, школа №71, другие.

Проект реализуется под эгидой ЮНЕСКО при поддержке Башкирского отделения Русского географического общества на средства гранта президента РФ.