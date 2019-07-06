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6 июля Суббота

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Более 340 выпускников БГПУ им. М. Акмуллы получили дипломы о высшем образовании с отличием

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ОБЩЕСТВО
Фото: БГПУ

Фото: БГПУ

УФА, 6 июл 2019.

5 и 6 июля лучшие выпускники БГПУ им. М. Акмуллы 2019 года получили дипломы с отличием. Торжественная церемония вручения документов о высшем образовании прошла в Колонном зале в присутствии преподавателей и родных выпускников. Почетными гостями церемонии стали и.о. министра образования Башкортостана Айбулат Хажин, его заместители министра Ильдар Мавлетбердин, Гуллярия Ялчикаева, министр молодежной политики и спорта республики Руслан Хабибов, исполнительный директор, управляющий филиалом ПАО «Банк УРАЛСИБ» в Уфе Марат Мамлеев.

С напутственными словами к выпускникам обратились ректор университета, директора институтов и деканы факультетов. Выпускников поздравили солисты Башкирского государственного театра оперы и балета – заслуженный артист РБ, лауреат международных конкурсов и фестивалей Артур Каипкулов и заслуженный артист РБ, лауреат конкурсов и фестивалей Владимир Копытов.«Их выступление – это своеобразный подарок ректора вуза», – подчеркнули в БГПУ им. М. Акмуллы.

Теги: бгпу
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