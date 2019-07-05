Фото: Олег Яровиков «Разгон» чиновников, кто выдал Луизу Хайруллину, ОЭЗ быть - неделя в Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Медведев поддержал Радия Хабирова; кто выдал пропавшую с миллионами Луизу Хайруллину; «Разгоните их всех»: как чиновники ответили за срыв ремонта подъездов; автоинспектор подводил под суд ни в чем не повинных людей; какую стипендию будут получать «стобалльники»; может ли в Уфе появиться легальный бордель? Все главные события недели – в материале агентства «Башинформ».

Сотрудники «скорой» получат надбавки

Профсоюзы добились выплаты стимулирующих надбавок за стаж работы для сотрудников скорой помощи Уфы. Как узнал «Башинформ», за непрерывный стаж работы на «скорой» от 3 до 5 лет установлена надбавка 20% к окладу, 40% — при стаже 5-7 лет, 65% — свыше 7 лет. Тем, кто работает на «скорой» по совместительству на полную ставку, будут установлены ежемесячные выплаты: 5000 рублей — врачам, 3500 — фельдшерам, 2500 — медсестрам.

Также стало известно, что горбольница Салавата примет на работу всех врачей местного перинатального центра, переданного в концессию.

Как автоинспектор улучшал статистику, подводя под суд ни в чем не повинных людей

В Уфе инспектор ДПС, чтобы улучшить свои показатели, составлял протоколы о вождении в пьяном виде на трезвых водителей, передали в ГТРК «Башкортостан». Так, в 2016 году он остановил автомобиль и с помощью алкотестера установил, что у водителя нет алкогольного опьянения. Однако в протоколе указал, что водитель отказался от прохождения медосвидетельствования. В итоге водителя лишили прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч. Так же он поступил еще с двумя водителями. Потерпевшие обжаловали постановления судов, и права им вернули. Дело в отношении экс-инспектора направят в суд.

«Разгоните их всех»

2 июля на совещании в Правительстве РБ врио главы региона Радий Хабиров раскритиковал реализацию программы по ремонту подъездов многоквартирных домов и поручил разогнать заместителей руководителя Регионального оператора. «1123 подъезда уже должны быть отремонтированы, по факту сделана половина. Я считаю, что это ЧП», — заявил Хабиров. Узнав, что у руководителя Регоператора семь замов, он потребовал «разогнать их всех». По словам Хабирова, поступает много жалоб на проведение некачественного ремонта в подъездах, несмотря на хорошее финансирование программы. В этот же день гендиректор Регоператора РБ Ринат Даминов и его замы уволились, сообщил «Башинформ». Врио управляющего фонда стал Павел Сафонов, работавший в фонде в 2016-2019 годах.

Также Радий Хабиров отказался работать с главой администрации Октябрьского района Уфы Робертом Ахуновым. Ранее Хабиров убедился в том, что дворы Октябрьского района находятся в ненадлежащем состоянии. «Я с Робертом Забировичем больше работать не буду», «в правительственных учреждениях ему делать нечего», — заявил руководитель республики и дал мэрии Уфы месяц на устранение нарушений по благоустройству района. После критики Хабирова Роберт Ахунов подал в отставку. 3 июля главой Октябрьского района стал Сергей Плотников, ранее занимавший должность главы Демского района Уфы.

Бизнесмен обманул налоговую на десятки миллионов и купил элитные авто

В Башкирии мужчина обманул налоговую службу на 22 млн рублей. Как сообщает БСТ, являясь директором двух фирм, он подделывал документы: сдавал ложные отчеты о покупке сельхозпродукции и получал налоговый вычет. На эти деньги он покупал дорогостоящие автомобили. Преступная деятельность длилась с 2012 по 2017 год. После возбуждения уголовного дела у мошенника изъяли Toyota Lаnd Cruiser 200, Lexus RX200T, Hyundai Solaris, грузовики МАЗ, мебель и бытовую технику. На его счета наложили арест.

Медведев поддержал создание ОЭЗ в Башкирии

1 июля на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Москве врио главы Башкирии Радий Хабиров обсудил социально-экономические успехи республики, сообщает «Башинформ». В частности, руководитель региона отметил, что в республике вырос индекс промышленного производства и впервые за три года подросли инвестиции. Однако в регионе нет собственной особой экономической зоны. С этой инициативой республика вышла на Минэкономразвития РФ. «Это середина республики – Ишимбай. Это на стыке трех городов и общее население около полумиллиона. Промышленный и газохимический центр России… Формирование ОЭЗ, а в дальнейшем индустриального парка даст жизнь этому региону», — доложил Хабиров Медведеву. «Я не вижу оснований эту инициативу не поддержать. Так что готовьте предложения окончательные», — сказал Дмитрий Медведев.

Также выяснилось, что за 2019 год на развитие сельского хозяйства Башкирия получит господдержку из федерального бюджета в размере 2,7 млрд рублей.

Финал «кражи века»: кто выдал и как задержали Луизу Хайруллину

4 июля на съемной квартире в Казани полиция задержала Луизу Хайруллину, подозреваемую в хищении более 20 млн рублей из кассы «Россельхозбанка» в Салавате, где она работала. 27 мая женщина вместе с супругом и детьми скрылась в неизвестном направлении. За информацию об их местонахождении было объявлено вознаграждение в 1 млн рублей, напомнил «Башинформ». Как отмечается, Хайруллину выдали собственные дети: один из них позвонил деду, и правоохранители вычислили, где они находятся. Сейчас устанавливается местонахождение похищенных денег. Видео задержания Хайруллиной — здесь.

Компенсацию за детсады получат все

Госсобрание Башкирии узаконило компенсацию за детсады всем семьям, независимо от уровня дохода. Прежде такое право было закреплено за семьями, в которых среднедушевой доход не превышает величину полуторакратного прожиточного минимума. На первого ребенка компенсация предоставляется в размере не менее 20% средней платы, за второго — не менее 50%, за третьего и последующих — не менее 70%, уточнил «Башинформ». Как стало известно, в республике 12 детсадов находятся в ветхом состоянии. В 2019-2020 годы введут в эксплуатацию 53 объекта дошкольного образования на более чем 7,5 тысячи мест. В очереди на получение путевки в детсад находятся 88 тысяч детей.

Также вступил в силу закон о компенсации ипотеки многодетным семьям в размере 450 тысяч рублей.

Почему перешли на ЕТК, кто «ослушался» и что с ценами

1 июля Башкирия перешла на Единую транспортную карту «Алга». Однако сделали это не все. «Ослушалась» компания «Уфа-Лайн». Также был зафиксирован рост цен на проезд, сообщает «Башинформ». После переговоров Гостранс и мэрия достигли с перевозчиками соглашения, что стоимость проезда останется на прежнем уровне. По словам врио главы РБ Радия Хабирова, республика перешла на карту «Алга» с целью раскрытия миллиардных доходов и налоговых вычетов в бюджет региона. «Я сегодня вечером жду доклада о том, что этого [перевозчиков, которые отказываются переходить на ЕТК] больше нет», — сказал Хабиров на совещании 2 июля. Ответы на все вопросы о карте «Алга» — здесь.

Что ждет стобалльников и сколько выпускников завалили ЕГЭ

В Башкирии поддержат призеров олимпиад и выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. В УГНТУ каждому из 109 «высокобалльников» подготовили сертификат, который позволит получать повышенную стипендию, а поступившие по результатам олимпиад будут получать стипендию 30 тысяч рублей в первое полугодие обучения. Такие же программы приняты во всех башкирских вузах, сообщил «Башинформ». Несмотря на это, 68 из 109 стобалльников планируют поступать в вузы за пределами республики. По мнению Радия Хабирова, «в том, что ребята уезжают из республики учиться, беды нет. Главное, чтобы они потом вернулись на родину».

Все вузы Башкирии вошли в Топ-200 вузов России. Также республика претендует на создание одного из 15 федеральных научно-образовательных центров мирового уровня на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета. Этот вопрос Радий Хабиров поднял на встрече с Дмитрием Медведевым в Москве. Где также обсуждались перспективы присвоения одному из башкирских вузов федерального статуса. Дмитрий Медведев поддержал эту инициативу.

Добавим, в этом году в республике 24 выпускника провалили обязательные ЕГЭ и не получили аттестат. В прошлом году таких было всего 9.

В Уфе может появиться легальный бордель

Об этом передает «Вся Уфа», уточнив, что обслуживать клиентов там будут не живые женщины, а силиконовые куклы. Как сообщается, на одном из порталов бесплатных объявлений в Уфе предлагают франшизу на открытие этого специфического бизнеса. По данным телеканала, купить «дело» можно за 400 тысяч рублей. Отмечается, что подобные «дома» уже открылись в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. Хотя в законе прописан запрет на проституцию, силиконовые куклы не подпадают под него, говорится в сюжете.

Ужесточили требования к проведению митингов

Как сообщает «Башинформ», согласно утвержденным поправкам в закон «О местах проведения публичных мероприятий», теперь в Башкирии митинги запрещено проводить на «территории спортивных, физкультурных, научных организаций, организаций отдыха, в том числе детских», на «землях природоохранного, историко-культурного назначения, лечебно-оздоровительных мест и курортов, особо ценных землях, на территории аллей, садов, парков, скверов», на территориях, «неприспособленных для проведения собраний граждан».