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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Отец Луизы Хайруллиной приехал в Уфу за внучками

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

Отец Луизы Хайруллиной приехал в Уфу за внучками Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 5 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Отец Луизы Хайруллиной приехал в Уфу за внучками. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан». Мужчина рад, что дочь жива.

«Мне сказали приехать – я приехал. Я ничего не знаю, что там, конкретно, — сказал он телеканалу. — Лишь бы живы, здоровы были» .

На вопрос, связывалась ли с ним одна из внучек, отец Луизы ответил, что «это все ерунда, которую в интернете пишут».

Мужчина добавил, что теперь внучки будут жить с ним.

Как сообщало агентство «Башинформ», сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Башкортостану вместе с оперативниками Управления ФСБ по РБ и МВД по Татарстану установили местонахождение подозреваемой в совершении хищения денег из кассы отделения «Россельхозбанка» в Салавате. По данным пресс-службы МВД России, в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемая вместе с семьей скрывалась в Казани. 4 июля она была задержана на одной из съёмных квартир. Сейчас с ней проводятся необходимые оперативно-следственные действия. Устанавливается местонахождение похищенных денежных средств.

Также появилось видео задержания Луизы. На записи, предоставленной пресс-службой МВД России, показан многоквартирный дом, расположенный в Ново-Савиновском районе Казани, в котором около месяца скрывалась с семьей подозреваемая. Обычный подъезд, скромная квартира и женщина в наручниках.

Мгновенно в соцсетях пошла реакция: большая часть пользователей восприняла эту информацию негативно и с недоверием. Психолог объяснила, почему люди так восприняли эту новость.

Теги: присвоение, полиция
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