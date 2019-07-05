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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии мужчина подозревается в изнасиловании 11-летней девочки

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии мужчина подозревается в изнасиловании 11-летней девочки Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане мужчина подозревается в изнасиловании несовершеннолетней. Как рассказал агентству «Башинформ» источник, отчим на протяжении нескольких лет насиловал 11-летнюю падчерицу. Мать девочки работала и жила в другом городе и не знала о происходящем, а дочка не сразу призналась в происходящем. Когда родительнице стало известно о преступлении, она сразу же обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

«По факту совершения на территории Республики Башкортостан насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки органами Следственного управления СК России по РБ возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — прокомментировали инцидент в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Теги: СКР по РБ, дети
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