Фото: Поисковое движение России В Башкирии разыскиваются родственники красноармейца Василия Филипповича Мисютина Фото: Поисковое движение России

УФА, 5 июл 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Разыскиваются родственники красноармейца Василия Филипповича Мисютина, уроженца Стерлитамакского района республики, пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщает Комитет по делам молодежи администрации Стерлитамакского района, поисковый отряд Волгоградской области нашел личные документы на погибшего бойца. По полученным данным, В.Ф. Мисютин, 1915 года рождения, умер от ранений в госпитале №712 Ленинского района Волгоградской области и был там захоронен в братской могиле.

Жителей Башкирии, имеющих информацию о родственниках и близких красноармейца, просят откликнуться. Обращаться в Комитет по делам молодежи, телефон (3473) 25-17-37.