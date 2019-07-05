Фото: группа Отклик-Стерлитамак, Vk В Башкирии муж разыскивает пропавшую без вести 33-летнюю Елену Соловей Фото: группа Отклик-Стерлитамак, Vk

УФА, 5 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Стерлитамаке пропала без вести 33-летняя Елена Соловей. В группе «Поисково-спасательный отряд «Отклик» — Стерлитамак» появилось сообщение, что женщина 3 июля вышла из дома и ушла в неизвестном направлении.

Рост — 165 см, худощавого телосложения, светлые до плеч волосы, серо-голубые глаза.

Была одета в зеленое платье выше колен, чёрные туфли.

Агентство «Башинформ» связалось с Николаем, мужем разыскиваемой. По его словам, Елену в последний раз видели в доме, расположенном по улице Бородина, у подруги. Потом она пропала.

«Мы немного поссорились, вот она и убежала. Раньше такого не было. У нас подрастает годовалый сын. Возможно, ее поступок связан с послеродовой депрессией. Я ее очень люблю и хочу, чтобы жена вернулась домой. Ребенок сейчас находится с бабушкой, с ним всё в порядке, я на работе, прихожу после работы, забираю сына», — рассказал мужчина.

Он отметил, что у супруги с собой не было документов — они остались дома. Зато при себе была крупная сумма денег на процедуры для сына.

«Переживаю, что на нее могли напасть из-за денег. Вчера я позвонил на ее мобильный, трубку взяла какая-то девушка, представилась Лианой. Она сказала, что моя жена домой не вернется, и бросила трубку. Сейчас телефон недоступен», — добавил Николай.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят сообщить волонтерам по телефонам: 8-987-106-06-01 или 02.