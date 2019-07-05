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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе в конкурсе на звание лучшего таксиста города принимают участие семь водителей

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе в конкурсе на звание лучшего таксиста города принимают участие семь водителей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 июл 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе проходит региональный этап II Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России 2019».

В отборе принимают участие семь человек, а также вне конкурса состязаются воспитанники учебно-профилактического центра Всероссийского общества автомобилистов, юным водителям от 13 до 17 лет.

Конкурс состоит из теоретической и практической части. У водителей такси проверят знание ПДД, истории региона, законодательства о такси, основ устройства автомобиля, основ оказания первой помощи при ДТП и основ обеспечения безопасных условий при перевозке пассажиров и багажа легковым такси, скоростное маневрирование и плавность вождения.

Особое внимание зрителей привлекает конкурс со стаканом. На крышу автомобиля устанавливается граненый стакан воды, участникам необходимо максимально аккуратно пройти дистанцию, не пролив ни капли. Испытание выявит плавность вождения конкурсантов.

«К конкурсу допускаются водители, работающие в таксопарке, или индивидуальные предприниматели, у которых есть разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также водительский стаж три года, отсутствуют нарушения ПДД и ДТП за последние три года. Призеры получат денежные призы и памятные подарки от оргкомитета и партнеров конкурса, а победитель отправится на финал в Сочи (трансфер и проживание на время проведения финала оплатит оргкомитет конкурса)», — уточнили в пресс-службе республиканского Госкомтранса.

Теги: конкурсы
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