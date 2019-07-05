Фото: УГМК-Холдинг На Учалинском ГОКе приступили к проходке ствола шахты «Скипо-Клетевая» Фото: УГМК-Холдинг

УФА, 5 июл 2019.

На площадке строящегося Ново-Учалинского подземного рудника Учалинского ГОКа (предприятие сырьевого комплекса УГМК) началась проходка ствола шахты «Скипо-Клетевая», по которому планируется выдавать руду, поднимать и спускать людей и материалы, а также подавать воздух на нижние горизонты.

К строительству проходческого комплекса «Учалинский ГОК» приступил в июне 2019 года. На сегодняшний день оснащение ствола для проходки практически завершено, ведутся работы по размещению подъемной шахтной установки на поверхности рудника.

«Стартует очень важный этап строительства — проходка ствола. Завершаются наладочные работы по подъемной машине INCO с участием представителей из Чехии и Польши. На данный момент мы приступили к основной проходке, и одновременно с этим ведем разработку креплений ствола на отметках 514-510 метров», — рассказал заместитель начальника подземного участка ООО «Шахтостроительное управление» Олег Дмитриев.

В работах задействовано 55 человек, сформирован подземный участок горно-капитальных работ. Это профессиональные проходчики, горные мастера, электрослесари, машинисты подъемных машин, сигналисты, инженерно-технические специалисты.

Согласно плану горных работ, в 2019 году шахтостроители пройдут отметку в 330 метров. Завершить строительство ствола шахты «Скипо-Клетевая» планируется в 2024 году, его глубина составит 1530 метров.

Отметим, что проект по строительству медного рудника включен в перечень приоритетных в Республике Башкортостан. Ново-Учалинское медно-колчеданное месторождение расположено в 2 км к юго-востоку от эксплуатируемого Учалинского месторождения. Его разведанные запасы содержат в себе медно-цинковые и медные руды. Значительная глубина залегания руды относит Ново-Учалинское месторождение к объектам со сложными инженерно-геологическими условиями. После выхода на производственную мощность уровень добычи здесь составит порядка 4,5 млн тонн руды в год. Запасы рудной залежи Ново-Учалинского медноколчеданного месторождения составляют порядка 116 млн тонн. Это позволит предприятию успешно функционировать несколько десятков лет.

В строительство Ново-Учалинского месторождения на сегодняшний день вложено 4,5 млрд рублей. Общий объем инвестиций оценивается в 19 млрд рублей.