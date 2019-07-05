Новый бассейн в селе Ермолаево Куюргазинского района Башкирии откроют осенью
УФА, 5 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.
В селе Ермолаево Куюргазинского района Башкирии появится новый 25-метровый бассейн. Открыть спортивный объект планируется ближайшей осенью, сообщает пресс-служба республиканского Госстроя.
Бассейн включен в перечень юбилейных объектов и входит в программу «Сто объектов к 100-летию Республики Башкортостан».
В здании бассейна запроектированы вестибюль, гардероб, помещение охраны, раздевалки, помещение для инструкторов (тренеров), лаборатория анализа воды, кабинет врача и дежурной медсестры, место отдыха занимающихся, комната персонала, санитарно-бытовые и технические помещения.
По состоянию на 5 июля, завершены работы по фундаменту и монтажу каркаса здания, заканчивается возведение наружных и внутренних стен, перегородок, перекрытий технического подполья. Строители устанавливают кровлю и благоустраивают территорию.
Общая площадь объекта составляет 1 627,49 квадратных метров.
Бассейн предназначен для оздоровительного и спортивного плавания, рассчитан на посещение 40 человек в одну смену.
Госзаказчиком объекта является Управление капитального строительства РБ, генеральным подрядчиком — ООО ГК «Прогресс».