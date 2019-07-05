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5 июля Пятница

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Новый бассейн в селе Ермолаево Куюргазинского района Башкирии откроют осенью

ОБЩЕСТВО

УФА, 5 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В селе Ермолаево Куюргазинского района​ Башкирии появится новый 25-метровый бассейн. Открыть спортивный объект планируется ближайшей осенью, сообщает пресс-служба республиканского Госстроя.

Бассейн включен в перечень юбилейных​ объектов и входит в программу​ «Сто объектов к 100-летию Республики Башкортостан».

В здании бассейна запроектированы вестибюль, гардероб, помещение охраны, раздевалки, помещение для инструкторов (тренеров), лаборатория анализа воды, кабинет врача и дежурной медсестры, место отдыха занимающихся, комната персонала, санитарно-бытовые и технические помещения.

По состоянию на 5 июля, завершены работы по фундаменту и​ монтажу каркаса здания, заканчивается возведение наружных и внутренних стен, перегородок, перекрытий технического подполья. Строители устанавливают кровлю и благоустраивают территорию.

Общая площадь объекта составляет 1​ 627,49 квадратных метров.

Бассейн предназначен для оздоровительного и спортивного плавания, рассчитан на посещение 40 человек в одну смену.

Госзаказчиком объекта является Управление капитального строительства РБ, генеральным подрядчиком — ООО ГК «Прогресс».

Теги: спортивные объекты, строительство, бассейн, ЗОЖ
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