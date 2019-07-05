Фото: Министерство культуры РБ В столице Казахстана в августе проведут йыйын башкир Фото: Министерство культуры РБ

УФА, 5 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В столице Казахстана Нур-Султане в августе этого года пройдет йыйын башкир. Об этом сообщил председатель Башкирского этнокультурного объединения «Акбузат» города Нур-Султан Урал Азнабаев на совещании в Уфе по вопросу оказания содействия соотечественникам, проживающим за пределами Башкортостана. Мероприятие состоялось накануне в Национальном музее РБ. Урал Азнабаев рассказал, что в Казахстане проживает более 16 тысяч башкир. Большинство из них заинтересовано в сохранении родного языка, традиций, культуры: посещают воскресную школу, во всех мероприятиях участвует молодежь.

Заместитель председателя Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, председатель Президиума МСОО «Всемирный курултай башкир» Эльвира Аиткулова поблагодарила делегатов за участие в V Всемирном курултае башкир и вручила гостям башкирские национальные костюмы, памятные подарки и сувениры.

Принявший участие в совещании начальник Управления Администрации Главы Республики Башкортостан по общественно-политическому развитию Урал Кильсенбаев отметил важность работы соотечественников за пределами региона, в том числе и в Республике Казахстан.

В ходе совещания были намечены планы дальнейшего сотрудничества. Гости из Казахстана встретились с представителями министерств и ведомств республики, по итогам были приняты конкретные решения о поддержке со стороны Башкортостана.

Министерство образования республики на сегодняшний день прорабатывает вопросы возможности онлайн обучения башкирскому языку в воскресных школах Казахстана. По линии Министерства молодежной политики и спорта республики возможны экскурсионные обменные проекты для школьников. Министерство труда, семьи и социальной защиты населения республики в рамках реализации в регионе подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Башкортостан соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы «Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан» предоставляет возможность участия в подпрограмме соотечественников, осуществляющих трудовую деятельность не только в области медицины, но и в сферах информационно-коммуникационных технологий, образования, сельского хозяйства, спорта, а также студентов, обучающихся по указанным направлениям.

Министерство культуры республики организовывает концерты артистов театрально-концертных объединений Башкортостана; мастер-классы по хореографии, вокалу, игре на национальных музыкальных инструментах, стрельбе из традиционного лука, выставки, показы фильмов, оказывает содействие в организации и проведении йыйынов. На сегодняшний день подспорьем в деле продвижения и сохранения национальной культуры может стать интернет-площадка, посвященная нематериальному культурному наследию башкирского народа. На этом ресурсе размещено около 7 тысяч материалов в свободном доступе. Портал постоянно пополняется.

В завершение встречи для гостей была организована экскурсия по залам Национального музея Республики Башкортостан, сообщили в пресс-службе Минкультуры РБ.