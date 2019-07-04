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4 июля Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии впервые пройдет семейный фестиваль музыки, ремесел и искусства «Табын»

ОБЩЕСТВО
Фото:

Фото:

УФА, 4 июл 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С 12 по 14 июля в Гафурийском районе возле деревни Саит-Баба состоится Первый всероссийский семейный фестиваль музыки, ремесел и искусства «Табын».

Местом проведения фестиваля именно эта локация выбрана не случайно. Это географический центр республики, предгорье Уральских гор, берег горной реки Зилим, окруженный скалами, территория расселения могущественного племени табын.

По информации республиканского Министерства культуры, большой праздник традиций и культур разных народов под открытым небом соберет со всех регионов России на одной площадке коллективы, авторов и исполнителей, использующих в своём творчестве этнический и аутентичный фольклорный материал. Мастера декоративно-прикладного искусства, народных ремесел, художники, музыканты, мастера-кулинары по приготовлению национальных блюд и напитков поделятся своими секретами с гостями фестиваля и проведут мастер-классы.

Днем фестивальная поляна превратится в город мастеров и танцевальную площадку. Хореографы поделятся своим умением и мастерством со всеми желающими — это и ритмы фламенко, и завораживающий танец сальса, и весёлые хороводы.

Вечерняя программа будет представлена выступлениями ярких и самобытных музыкальных исполнителей из Уфы, Москвы, Орска, Магнитогорска, Оренбурга, Екатеринбурга и других городов. Украшением вечера 13 июля станет ночное свечение воздушных шаров. Несколько тепловых аэростатов поднимутся в ночное небо.

Для самых юных гостей фестиваля будет выстроен «Детский городок», на территории которого будут проходить мастер-классы и игры для детей. На ярмарочной поляне представят изделия ручной работы мастера из разных районов Башкортостана. Также желающие смогут покататься на специально обученных лошадях, сплавиться на катамаранах по реке Зилим, совершить небольшое восхождение на одну из ближайших скал — Уклы-кая или Акташ.

Территория фестиваля будет безалкогольной и свободной от курения.

Теги: семейный фестиваль
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