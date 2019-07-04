Фото: соцсети Родным и друзьям удалось собрать средства на транспортировку тела жительницы Уфы из Греции Фото: соцсети

УФА, 4 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Родным удалось собрать средства на транспортировку из Греции тела жительницы Уфы. Об этом на своей странице в соцсетях 4 июля сообщила Гульнара, близкая подруга погибшей в Афинах Альмиры З.

«Сбор закрыт. От лица всех друзей Альмиры и ее мамы мы хотим выразить огромную благодарность всем, кто остался неравнодушен к нашей истории! С помощью общих друзей и абсолютно незнакомых людей, мы смогли собрать сумму, необходимую на транспортировку тела из Греции в Россию. Мир не без добрых людей. Берегите себя», — написала Гульнара.

Как сообщало агентство «Башинформ», в греческом отеле в Афинах 25 июня было найдено бездыханное тело жительницы Уфы Альмиры З. Как сообщается в соцсетях, информация о гибели дошла до ее друзей только через три дня. Чтобы привезти тело в Уфу, требовалось 4000 евро.