Рухнувший в Башкирии самый длинный деревянный мост в России демонтируют

УФА, 4 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Администрация Белорецкого района Башкирии приняла решение демонтировать рухнувший самый длинный деревянный мост в России. Об этом ИА «Башинформ» сообщил замглавы муниципалитета Вячеслав Кулагин.

«Мы уже обратились в Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям с просьбой оказать содействие в квалифицированном обследовании конструкций деревянного моста, чтобы в дальнейшем произвести их демонтаж силами специализированных организаций», — уточнил замглавы муниципалитета.

В белорецкой администрации также пояснили, что после того, как проходная Белорецкого металлургического комбината в районе деревянного моста через пруд была закрыта, свой функционал он практически исчерпал. Но местные жители воспринимали мост как достопримечательность. Однако в 2014 году на публичных слушаниях решили не ремонтировать деревянное строение, так как на это требовалось порядка 30 млн рублей, а районный бюджет не располагал такими средствами.

Позднее власти пытались найти инвестора, который бы привел искусственное сооружение в порядок, даже был разработан дизайн-проект с благоустройством городского пляжа. Но таких не нашлось.

«С этим проектом специалисты подавали заявки на участие в федеральных программах, направленных на создание комфортной городской среды. Но в дальнейшем участии им было отказано в связи с тем, что мост является инфраструктурным объектом и привлечение федеральных средств по таким программам невозможно», — объяснил Кулагин.

Затем мост просто огородили и запретили перемещение по нему.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что самый длинный деревянный мост в России стал героем фильма «Вечный зов».