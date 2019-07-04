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В Башкирии к концу 2019 года установят 527 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии к концу 2019 года установят 527 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане к концу 2019 года установят 527 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Он отметил, что в республике ведется планомерная борьба со смертностью на дорогах.

«Только за эту неделю смонтировали 57 новых камер на федеральных дорогах. Еще раз: мы это делаем не для того, чтобы мешать вам жить и кататься с ветерком, а для того, чтобы спасти ваши жизни. И первые результаты уже есть. У нас по первому полугодию — на 71 аварию меньше, чем год назад, на 78 раненых меньше, на два погибших меньше. Понятно, что мы занимаемся и качеством дорог, и борьбой с пьянством за рулем. Но есть прямая зависимость: больше камер — меньше погибших», — написал руководитель Башкирии.

В итоге, к концу 2019 года количество комплексов фотовидеофиксации с 238 увеличится до 527, а через год их будет уже около тысячи.

«Подсчитайте сами, скольких человеческих трагедий нам удастся в итоге избежать…», — отметил Радий Хабиров.

Теги: ПДД, Радий Хабиров
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