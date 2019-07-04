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В Башкирии создан Центр мониторинга аварийного жилищного фонда

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии создан Центр мониторинга аварийного жилищного фонда Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 4 июл 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане создан Центр мониторинга аварийного жилищного фонда. Учредителем является Госстрой РБ. Руководителем Центра назначен Рустем Идрисов. По информации Госкомитета РБ по строительству и архитектуре, центр мониторинга во взаимодействии с муниципалитетами займется формированием реестра ветхих и аварийных многоквартирных домов. Также новое учреждение наделено функциями по мониторингу исполнения контрактов, заключаемых муниципалитетами на строительство многоквартирных домов либо на приобретение жилых помещений для расселения граждан. Особое внимание центр будет уделять анализу хода и соблюдения сроков строительства многоквартирных домов.

Сотрудники нового учреждения будут проверять и качество выполнения строительно-монтажных и отделочных работ МКД, строящихся в целях реализации программ расселения граждан, а также мониторить качество выполнения строительно-монтажных и отделочных работ МКД, в которых приобретены жилые помещения.

Теги: мониторинг, аварийное жилье
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