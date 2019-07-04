В Башкирии в День семьи, любви и верности брак зарегистрируют 16 пар

УФА, 4 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В 2019 году в День семьи, любви и верности в отделах ЗАГС Башкирии распишут 16 пар. Это при том, что 8 июля выпадает на понедельник — официальный нерабочий день залов актов гражданского состояния.

Свадьбы в День Святых Петра и Февронии сыграют в Межгорье, Уфимском, Бурзянском, Зианчуринском, Караидельском, Кармаскалинском, Кигинском и Салаватском районах республики.

А сотрудники ЗАГСов Альшеевского и Куюргазинского выйдут на работу в выходной, так как есть желающие официально зарегистрировать свои отношения.

Справка

День семьи, любви и верности, или День памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских отмечается 8 июля. Супруги на протяжении всей жизни соблюдали главные заветы: быть вместе и в радости, и в горе, в богатстве и нищете, в здравии и в болезни. Под старость муж и жена ушли в монастырь: Петр в мужской, а Феврония — в женский. Там они прожили до смерти и умерли в один день в 1228 году. Тогда они снова соединились, но уже в каменном гробу. Отмечать этот день в России начали 8 июля 2008 года с подачи супруги Дмитрия Медведева — Светланы.