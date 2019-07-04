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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Михаил Закомалдин вручил дипломы выпускникам Малой академии государственного управления

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ОБЩЕСТВО
Фото: БашГУ

Фото: БашГУ

УФА, 4 июл 2019.

23 слушателя Малой академии получили дипломы и сертификаты о профессиональной переподготовке в области экономики и права. Документы выпускникам вручил Главный федеральный инспектор Михаил Закомалдин. Церемония состоялась в приемной Президента России в Республике Башкортостан, в мероприятии принял участие ректор БашГУ Николай Морозкин.

«Уверен, что те знания, которые вы получили, помогут вам найти свое место в жизни и на государственной службе. Ведь учебу здесь проходили лучшие студенты университетов республики. Вам была предоставлена уникальная возможность послушать лекции чиновников самого разного ранга, в том числе, руководителей министерств и ведомств. Последние сейчас как раз имеют заинтересованность в том, чтобы воспитать кадры для себя. Все мы понимаем, для успешного развития страны, экономики нужны интеллектуальные, конкурентоспособные, стрессоустойчивые, я бы еще добавил – неравнодушные к своей профессии специалисты. Думаю, что у выпускников МАГУ с этим проблем не возникнет. Мы знаем, что некоторых из вас уже пригласили на работу. Желаю вам большого успеха и карьерного роста», – сказал Михаил Закомалдин, вручая дипломы.

Ректор БашГУ Николай Морозкин поздравил выпускников со знаменательным событием в их жизни, пожелал им успехов в карьере, поскольку теперь они обладают всеми необходимыми знаниями и умениями для успешной реализации в выбранной профессии. Николай Данилович также подчеркнул, что благодаря Главному федеральному инспектору слушатели академии имели возможность встречаться с представителями органов государственной и муниципальной власти как Башкирии, так и федеральных структур. В декабре прошлого года под руководством ГФИ по РБ был запущен первый межрегиональный форум "Эффективная модель реализации государственной кадровой политики «Проекториум». БашГУ и МАГУ стали площадкой ежегодного диалога по развитию и совершенствованию академии.

Малая академия государственного управления – проект, который реализуется в регионах Приволжского федерального округа под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова. Программа МАГУ адресована студентам вузов, отличившимся в учебе, прошедшим конкурсный отбор на обучение в Малую академию. МАГУ готовит молодежь к государственному менеджменту, повышая ее политико-правовую компетентность и гражданскую ответственность. Срок обучения в академии – 2 года. За это время слушатели проходят практику в структурах федеральной и республиканской власти. Кроме преподавателей, лекции слушателям читают видные государственные деятели. По окончании МАГУ слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «государственное и муниципальное управление» и сертификат.

Выпускники МАГУ – участники кадрового резерва Республики Башкортостан и Приволжского федерального округа, которые успешно трудоустраиваются в органы государственной власти. Первый набор в МАГУ был произведен в 2010 году. С того момента знания в области управления получили 188 человек.

Теги: магу
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