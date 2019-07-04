Фото: Олег Яровиков В Башкирии клещи покусали уже более 7 тысяч человек Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 июл 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии жертв укусов клещей становится всё больше, в настоящее время зарегистрировано уже более 7 тысяч жалоб.

В медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 7 189 человек, сообщает региональный Роспотребнадзор. В прошлом году за этот период цифра была ниже — 7 179 обращений.

Акарицидные обработки на сегодняшний день проведены на территории около 4 тысяч га, что соответствует уровню прошлого года, в том числе на территории Уфы — 1356,9 га.

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии РБ и его филиалах клещей исследуют на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями — возбудителями боррелиоза.

Как уберечься от укусов клещей и энцефалита, где сделать прививку, куда нести пойманного клеща, читайте в материале﻿ ИА «Башинформ».