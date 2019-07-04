Жители Башкирии могут принять участие в фотоконкурсе к 100-летию республики

УФА, 4 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Общественная палата Башкортостана приглашает на региональный фотоконкурс, посвященный 100-летию республики. В нем могут принять участие все желающие. Обязательное требование — фотографии на конкурс должны быть сделаны на территории Башкортостана, отправить их можно в количестве не более четырех штук, не более одной фотографии в каждой номинации: «Историческое наследие», «Зеленый Башкортостан», «Сердце народа», «Энергия жизни».

В пресс-службе Общественной палаты республики пояснили, что фотографии должны быть представлены в цифровом формате. Обработка фото не должна искажать содержание и реалистичность снимка. Фотографии и заполненную анкету участника﻿ нужно направить на электронный адрес: оргb2011@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс» в период с 1 июля по 1 сентября 2019 года. Дополнительная информация по телефону: +7(347) 218-12-52.

В каждой номинации определяются первое, второе и третье место. Победители награждаются дипломами Общественной палаты Башкортостана и призами.