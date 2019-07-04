Фото: yanzori.rbsmi.ru В Башкирии «золотые» супруги поделились секретом семейного счастья Фото: yanzori.rbsmi.ru

УФА, 4 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В селе Вотская Ошья Янаульского района пятьдесят лет душа в душу живут Наталья и Анатолий Галиякберовы. Они здесь родились и выросли – на всю жизнь остались верны своей малой родине и друг другу. Как сообщается в газете «Янаульские зори», Анатолий Николаевич лишь однажды, на время службы в армии, оставлял родные места на два года.

В этот период он приезжал на побывку – в 1969 году родился первенец Олег, и 9 июля супруги официально зарегистрировали свои отношения.

«Наталью я «выкрал» годом ранее, ей еще тогда и 18 не было, — рассказал Анатолий Галиякберов. — Предупредил мать, что приведу невестку, а она, зная наши древние обычаи, не возражала. Моя избранница во всем пришлась ко двору: и старательна, и умна, и красива. Вырастили троих сыновей и двух дочерей, а теперь уже радуют девять внуков».

Семья Галиякберовых работала в совхозе «Буйский»: Анатолий – трактористом, Наталья – животноводом. За годы работы в их адрес не было ни одного нарекания, лишь слова благодарности.

Супруги живут в уютном родном доме, где воспитали пятерых детей. Занимаются хозяйством, смотрят за живностью. Хозяин любит ходить на рыбалку, а хозяйка — вкусно готовить.

«В чем секрет семейного счастья? — переспрашивает Наталья Гадиловна, и сразу же отвечает: — Конечно, в любви, ведь только любовь прощает и дает силы. А молодым желаем, чтобы жили так же долго и счастливо, как мы, и понимали друг друга с полуслова».