Фото: ИА «Башинформ» В Уфе 60-летнему мужчине пересадили сердце, которое он ждал два года Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 4 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Республиканском кардиологическом центре провели 22-ю операцию по пересадке сердца за текущий год. Владельцем нового сердца стал 60-летний житель Башкирии. Вторую жизнь Марату врачи подарили после двухлетнего ожидания.

Мужчина работал охранником, любил порыбачить и съездить на охоту. Сердце его никогда не беспокоило. Однако в 2014 году после обследования медики обнаружили, что жизненно важный орган увеличен. Пациента поставили на учет и наблюдали. В 2017-м его поставили в лист ожидания, а через два года началась одышка, стало трудно ходить и даже лежать.

Марата госпитализировали и через неделю предложили операцию по пересадке органа. Хирургический процесс длился пять часов. Сейчас мужчина чувствует себя удовлетворительно и готовится к выписке.

«Не могу сидеть дома без работы. Обязательно вернусь в свой коллектив, а еще собираюсь на рыбалку. Специалисты Республиканского кардиологического центра подарили мне полноценную жизнь. Я очень им благодарен. У меня нет ощущения, что это сердце не мое. Как будто его и не меняли», — улыбается обладатель нового сердца.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что последней пациенткой, которой пересадили сердце в Республиканском кардиологическом центре, стала 54-летняя женщина.