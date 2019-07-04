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4 июля Четверг

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Жительница Башкирии задолжала сыну полтора миллиона рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УФССП по РБ

Жительница Башкирии задолжала сыну полтора миллиона рублей Фото: пресс-служба УФССП по РБ

УФА, 4 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Судебные приставы Башкортостана разыскивают 35-летнюю Ляйсан Хайруллину. Она задолжала 15-летнему сыну более 1 млн 570 тысяч рублей алиментов.

В пресс-службе УФССП по РБ сообщили, что в 2010 году в отделе судебных приставов Салаватского районного отдела было возбуждено исполнительное производство по взысканию алиментов с этой должницы.

«Женщина ни разу не платила алименты своему 15-тилетнему сыну. В 2014 году приставы по розыску нашли гражданку в одном из московских аэропортов и доставили ее в Салаватский районный отдел. Не желая исполнять решения суда, вскоре должница опять исчезла. Судебный пристав пересчитал ее долг за предыдущие года – он превысил 1 млн 570 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Недавно женщина оформила в Москве автомобиль Chrysler, 2002 года выпуска. Пристав наложил запрет регистрационных действий на ее машину.

Местонахождение женщины остается неизвестным – она объявлена в розыск.

«Если вы обладаете информацией о местонахождении данного лица, сообщите в УФССП России по РБ, в дежурную часть по телефону: 8 (347) 273-56-40», — обратились к гражданам в ведомстве.

Теги: УФССП по РБ, алименты
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