Минсельхоз России объявил о старте творческого конкурса для журналистов

УФА, 4 июл 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Минсельхоз России объявил о старте ежегодного творческого конкурса для средств массовой информации, журналистов и блогеров «Моя земля – Россия».

На конкурс принимаются журналистские проекты на телевидении, радио, в печатных средствах массовой информации и интернете, призванные формировать положительный образ села, распространять передовой опыт развития сельских территорий, повышать значимость труда аграриев, сохранять народные традиции и уклад жизни, а также обозначать проблемные вопросы развития малых населенных пунктов. Кроме того, в этом году Минсельхоз России впервые приглашает к участию представителей новых медиа: блогеров, владельцев пабликов в социальных сетях и YouTube-каналов. Также уже второй год подряд свои работы на конкурс могут представить фотографы – лучшие зарисовки на тему сельской жизни украсят фотовыставки, которые пройдут в Москве и регионах России. Проекты должны состоять из цикла работ, опубликованных за последние пять лет, что позволит участникам раскрыть свою тему наиболее полно в развитии, а членам жюри – оценить долгосрочный вклад авторов в развитие села.

Срок приема заявок – до 31 августа 2019 года. Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса состоится на 21-й Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2019», которая пройдет на ВДНХ в октябре.