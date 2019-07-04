В Башкирии 104-летняя долгожительница пережила пятерых своих детей

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УФА, 4 июл 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жительница села Кандры Туймазинского района Гульсумямал Имамгалиевна Хасанова 1 июля встретила свой 104-й день рождения.

К сожалению, у долгожительницы в столь почтенном возрасте совсем не осталось родных. Она пережила пятерых своих детей, дважды оставалась вдовой. Первый муж и двое сыновей не вернулись с фронта, второго супруга и остальных детей также уже нет в живых.

Женщина родилась в 1915 году в Башкирии, с шести лет росла сиротой, трудилась в колхозе, является тружеником тыла Великой Отечественной войны, инвалидом 1 группы.

Несмотря на букет болезней, пенсионерка встретила юбилей в ясной памяти. Только вот сетует, что нет рядом родственников. Родными для неё стали супруги-переселенцы, приехавшие в 1995 году из Узбекистана. Сначала она просто сдавала им жильё, а теперь они живут вместе как одна семья. Их дети называют ее своей бабушкой. «Чувствую себя неплохо, вот только зрение и слух стали подводить», — говорит женщина.

В день юбилея долгожительницу района поздравил глава сельского поселения, вручив памятный подарок от администрации села — комплект постельного белья. Многие читатели, увидев на фото к новости в местной газете преподнесённый презент, возмутились. Бабушка живет в старом и обветшалом деревянном доме без условий.

«Дом бы ей на хорошем участке, вот был бы подарок!, «в 100 лет должны квартиру подарить!», пишут интернет-пользователи.

Как сообщает газета «Туймазинский вестник», в настоящее время в районе живут 82 долгожителя старше 90 лет, более четырёх тысяч человек в возрасте от 80 лет и старше.