Фото: пресс-служба администрации Уфы В Уфе заработала система «Автодозвон» для борьбы с незаконно расклеенными объявлениями Фото: пресс-служба администрации Уфы

УФА, 4 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе на базе городского Центра общественной безопасности внедрена система «Автодозвон». Ее основная цель — борьба с самовольно размещенными объявлениями на остановочных павильонах, столбах, конструктивных элементах городской среды. Начальник отдела профилактики правонарушений по благоустройству Центра общественной безопасности Уфы Ринат Диваев пояснил, что основанием для включения автодозвона является установление подтвержденного факта самовольно размещенной информации.

«На указанный в объявлении номер телефона отправляются голосовые сообщения установленного формата с указанием на нарушение правил благоустройства Уфы и статьи 6.7 Кодекса Башкортостана об административных правонарушениях — нарушении порядка размещения информационных материалов в населенных пунктах, которые необходимо устранить и контактными данными, куда следует обратиться для отключения автодозвона».

«Список номеров ежедневно обновляется — добавляются номера вновь выявленных нарушителей и исключаются те, кто принял меры по устранению», — рассказал заместитель начальника Управления эксплуатации и внедрения автоматизированных систем видеонаблюдения Центра общественной безопасности Уфы Станислав Шевалдин. Заблокировать информирование от данной системы не получится — каждый следующий звонок поступает нарушителю с нового номера телефона».

Справка.

Система «Автодозвон» осуществляет непрерывный автодозвон по номерам нарушителей из базы данных. Голосовые сообщения поступают ежедневно в будние дни с 9.00 до 18.00 часов с определенной периодичностью.Согласно правилам благоустройства города Уфы, запрещается производить самовольное размещение любым способом афиш, объявлений, вывесок, агитационных материалов, указателей на стенах зданий, строений, сооружений, опорах наружного освещения и контактной сети, деревьях, остановочных пунктах, рекламных конструкциях, объектах внешнего благоустройства.

В соответствии со статьей 6.7 Кодекса об административных правонарушениях Башкортостана, нарушение порядка размещения информационных материалов в населенных пунктах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц — от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

При повторном совершении административного правонарушения штраф на граждан налагается в размере от полутора тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.