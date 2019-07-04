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4 июля Четверг

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В Уфе 15 июля стартует автопробег «Здоровое поколение. Башкортостан-Алтай. БАЛ»

ОБЩЕСТВО

УФА, 4 июл 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

15 июля в Уфе будет дан старт автопробегу «Здоровое поколение. Башкортостан-Алтай. БАЛ». Его участники проедут через три федеральных округа и 9 регионов России, где они представят Башкортостан как территорию здоровых традиций. Во время автопробега, помимо круглых столов и встреч, запланирована насыщенная культурно-познавательная программа, отдельно будут изучаться традиции пчеловодства в разных регионах. Отсюда и название автопробега «БАЛ», как созвучие башкирского названия мёда.

Инициатором проекта выступила прокуратура Башкортостана при поддержке министерства молодежной политики и спорта, регионального отделения «Опоры России», общественной организации «Офицеры России».

6 июля Центр развития туризма в республике для участников автопробега «Здоровое поколение. Башкортостан — Алтай. БАЛ» организует экскурсию на новой туристической локации — «На башкирской пасеке», которая расположена в деревне Ивано-Казанка Иглинского района.

Теги: автопробег
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