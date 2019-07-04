Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России" В уфимском санатории «Радуга» у отдыхающей после навязанных процедур отнялись ноги Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

УФА, 4 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Житель Туймазов обратился в региональное отделение «Единой России» с жалобой, что после прохождения лечения в уфимском санатории «Радуга» его мать почувствовала себя хуже и у нее отнялись ноги.

Активисты партийного проекта «Народный контроль» совместно с временно исполняющим обязанности руководителя регионального отделения партии Рустемом Ахмадинуровым для проверки обращения побывали в этом санатории. В ходе рейда были выявлены нарушения в работе оздоровительного учреждения.

«По всей видимости, были навязаны дополнительные услуги, которые привели к тому, что у женщины отнялись ноги. Теперь она вынуждена передвигаться на инвалидной коляске. В то же время, нам удалось пообщаться с другими отдыхающими. Они довольны пребыванием здесь», — рассказал Ахмадинуров.

«Мы порекомендовали руководству устранить все замечания. Через десять дней пройдет повторный рейд. В случае, если все останется на том же уровне, придется привлечь надзорные органы», — подчеркнула региональный координатор партийного проекта «Народный контроль», депутат Госсобрания республики Гульнур Кульсарина.

Главный врач пообещал разобраться в ситуации и создать рабочую комиссию, которая займется служебной проверкой. Санаторий будет вынужден возместить женщине стоимость путевки, а также сумму, потраченную на лечение. Также в ходе визита выявились и другие нарушения. Так, в санатории не предусмотрены условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. На территории учреждения отсутствуют пандусы и кнопки вызова персонала, а на кухне — антисанитария.