Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.49 ↑

EUR 71.60 ↓

4 июля Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В уфимском санатории «Радуга» у отдыхающей после навязанных процедур отнялись ноги

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

В уфимском санатории «Радуга» у отдыхающей после навязанных процедур отнялись ноги Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

УФА, 4 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Житель Туймазов обратился в региональное отделение «Единой России» с жалобой, что после прохождения лечения в уфимском санатории «Радуга» его мать почувствовала себя хуже и у нее отнялись ноги.

Активисты партийного проекта «Народный контроль» совместно с временно исполняющим обязанности руководителя регионального отделения партии Рустемом Ахмадинуровым для проверки обращения побывали в этом санатории. В ходе рейда были выявлены нарушения в работе оздоровительного учреждения.

«По всей видимости, были навязаны дополнительные услуги, которые привели к тому, что у женщины отнялись ноги. Теперь она вынуждена передвигаться на инвалидной коляске. В то же время, нам удалось пообщаться с другими отдыхающими. Они довольны пребыванием здесь», — рассказал Ахмадинуров.
Главный врач пообещал разобраться в ситуации и создать рабочую комиссию, которая займется служебной проверкой. Санаторий будет вынужден возместить женщине стоимость путевки, а также сумму, потраченную на лечение. Также в ходе визита выявились и другие нарушения. Так, в санатории не предусмотрены условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. На территории учреждения отсутствуют пандусы и кнопки вызова персонала, а на кухне — антисанитария.
«Мы порекомендовали руководству устранить все замечания. Через десять дней пройдет повторный рейд. В случае, если все останется на том же уровне, придется привлечь надзорные органы», — подчеркнула региональный координатор партийного проекта «Народный контроль», депутат Госсобрания республики Гульнур Кульсарина.

Теги: санаторное лечение, ЧП
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе пропавшая в мае 23-летняя Виктория Попова найдена мертвой
В Уфе завершились поиски пропавшей без вести 23-летней Виктории Поповой. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт. Башкортостан» в группе «ВК
Жертвы турфирмы: в Уфе более 30 человек остались без отдыха и денег
В полицию Уфы с заявлением обратились более 30 граждан. По их словам, одна из турфирм города получила от них деньги за предоставление туристических услу
В Башкирии женщина за рулем мотоцикла врезалась в фуру
В Стерлитамаке на Уфимском тракте днем 3 июля женщина, управляя мотоциклом, врезалась в фуру. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе регионал
Победители «Лидеров России» поделятся опытом с новыми участниками на speech-сессии
В Уфе 8 июля пройдет speech-сессия для желающих участвовать в конкурсах «Лидеры России» и «Лидеры Башкортостана». На ней финалисты конкурса «Лидеры Росси
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть