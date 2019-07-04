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В Башкирии найден пропавший без вести 14-летний воспитанник детдома

ОБЩЕСТВО
Фото: МВД по РБ

В Башкирии найден пропавший без вести 14-летний воспитанник детдома Фото: МВД по РБ

УФА, 4 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии благополучно завершились поиски пропавшего без вести 14-летнего Владимира Ш. С сайта МВД Башкирии 4 июля была удалена соответствующая ориентировка о розыске несовершеннолетнего.

Как пояснили агентству «Башинформ» в пресс-службе регионального МВД, воспитанник Шабаевского детского дома, который расположен в Бураевском районе, был найден живым, здоровым и передан в учреждение.

Как сообщалось ранее, парень ушел оттуда 7 мая и пропал.

Сейчас в официальном розыске находятся трое несовершеннолетних: 15-летняя Дарья Черепанова, пропавшая без вести 23 марта, а также дети кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в похищении из банка более 20 млн рублей — 8-летняя Елена и 12-летняя Регина.

Теги: поиск пропавших, МВД по РБ
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